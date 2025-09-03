Фельдшер рассказала, что делать при панической атаке

03 сентября 2025, 19:13

Фельдшер СМП Карасёва: при панической атаке надо вызвать скорую помощь

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В случае панической атаки стоит вызвать скорую помощь, чтобы исключить осложнения. Такой совет дала фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва.





По словам специалиста, при панической атаке учащается пульс, человек испытывает страх, ему не хватает воздуха, а кончики пальцев немеют. Всего насчитывается более ста симптомов, которые проявляются индивидуально.





«Если это впервые и человек не знает, что происходит, проще вызвать скорую помощь или обратиться к врачу. Это поможет исключить более серьезные состояния, такие как инфаркт или другие острые патологии. Если паническая атака повторяется регулярно, можно держать под рукой таблетку анаприлина 10 мг, рассосать её под языком», — рассказала Карасёва в разговоре с RuNews24.ru.