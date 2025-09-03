Фельдшер рассказала, что делать при панической атаке
Фельдшер СМП Карасёва: при панической атаке надо вызвать скорую помощь
В случае панической атаки стоит вызвать скорую помощь, чтобы исключить осложнения. Такой совет дала фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва.
По словам специалиста, при панической атаке учащается пульс, человек испытывает страх, ему не хватает воздуха, а кончики пальцев немеют. Всего насчитывается более ста симптомов, которые проявляются индивидуально.
«Если это впервые и человек не знает, что происходит, проще вызвать скорую помощь или обратиться к врачу. Это поможет исключить более серьезные состояния, такие как инфаркт или другие острые патологии. Если паническая атака повторяется регулярно, можно держать под рукой таблетку анаприлина 10 мг, рассосать её под языком», — рассказала Карасёва в разговоре с RuNews24.ru.
При наличии психиатрических расстройств или тревожности, необходимо обратиться к психиатру, добавила эксперт. Специалист назначит грамотную медикаментозную терапию. Карасёва призвала не заниматься самолечением, поскольку это может привести к осложнениям.
Фельдшер пояснила, что паническая атака является неприятным, но безопасным состоянием. Тем не менее в случае сильной тревоги стоит вызвать скорую помощь, чтобы исключить осложнения.