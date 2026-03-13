«Защитная реакция»: Терапевт назвал возможные причины бессимптомного повышения температуры

13 марта 2026, 09:53

Врач Кондрахин: температура тела может подняться из-за стресса

Фото: iStock/Robert Blaszkowski

Повышение температуры тела без других симптомов может являться защитной реакцией организма, а не признаком воспаления. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Он уточнил, что температура может повышаться по различным причинам, не связанным с заболеваниями, например при перегревании на солнце, сильном стрессе, психоэмоциональном перевозбуждении, чрезмерном потреблении алкоголя и горячих напитков.





«Эти факторы вызывают кратковременное увеличение температуры в течение одного дня, которое проходит самостоятельно и не требует специального лечения», — сказал Кондрахин «Вечерней Москве».