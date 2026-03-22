Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху от головы привычку
Дерматолог Адель: Сон с мокрыми волосами приводит к грибкам на коже головы
Дерматолог Аамна Адель в личном блоге раскрыла привычку, приводящую к неприятному запаху от головы.
Врач разъяснила, что сон с мокрыми волосами может привести к неприятным последствиям. Влажная кожа головы становится идеальной средой для размножения бактерий и грибков, что вызывает неприятный запах.
Специалист также подчеркнула, что мокрые волосы могут стать ломкими. В таком состоянии они впитывают воду, расширяются и теряют свою эластичность, что делает их более подверженными повреждениям.
