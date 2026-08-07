Врач рассказала об опасности контакта со слизнями

07 августа 2026, 16:35

Врач Кашух: контакт со слизнями несет риски для здоровья

Фото: istockphoto/beekeepx

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о скрытых рисках для здоровья при контакте с садовыми слизнями. Об этом стало известно 6 августа.