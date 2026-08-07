Врач рассказала об опасности контакта со слизнями
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о скрытых рисках для здоровья при контакте с садовыми слизнями. Об этом стало известно 6 августа.
В интервью RT она пояснила, что опасность представляют не сами моллюски, а слизь на их поверхности, которая активно накапливает патогенные микроорганизмы из почвы. Поскольку слизни перемещаются по земле, включая участки с фекалиями животных, их покровы могут содержать кишечную палочку, сальмонеллу и другие возбудители инфекций, а также яйца гельминтов. Врач подчеркнула, что липкая субстанция прочно удерживает микробы на коже: при недостаточной гигиене после прикосновения к слизню они легко переносятся на пищу или слизистые оболочки.
Попадая в желудочно-кишечный тракт, некоторые бактерии выживают в кислой среде и начинают размножаться в кишечнике, вызывая спустя несколько часов или дней типичные симптомы интоксикации — боли в животе, тошноту и диарею. Особую бдительность, отметила Кашух, следует проявлять людям с царапинами и порезами на руках: через поврежденную кожу инфекция может проникнуть в кровоток, что чревато воспалительными процессами и тяжелыми осложнениями, особенно при ослабленном иммунитете.
Главная мера профилактики, по словам эксперта, — тщательное мытье рук с мылом после всех работ в саду. Эта простая рекомендация, заключила врач, позволяет минимизировать большинство возможных угроз.
Читайте также: