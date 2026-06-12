Гигантские испанские слизни атакуют Подмосковье
В Подмосковье заметили испанских слизней длиной до 20 см. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Жители Московской области находят экзотических вредителей на дачных участках в нескольких районах региона, в том числе в Зеленограде, Чехове, Серпухове и Новой Москве. Дачники рассказали, что слизни уничтожают посадки и молодые саженцы и представляют серьёзную угрозу для огородов.
Биологи связывают быстрое распространение моллюсков с отсутствием у них естественных врагов — это позволяет слизням размножаться без помех. Эксперты отметили, что испанские слизни почти не опасны для человека: они не переносят опасных для людей паразитов. При этом употреблять их в пищу специалисты всё же не рекомендуют.
Ранее стало известно, что в России выявили первые случаи «зуда купальщика» в этом сезоне. Болезнь проявляется сыпью, волдырями и лихорадкой.
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