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Гигантские испанские слизни атакуют Подмосковье

В Подмосковье зафиксировали нашествие испанских слизней размером до 20 см
Фото: Istock/maerzkind

В Подмосковье заметили испанских слизней длиной до 20 см. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Жители Московской области находят экзотических вредителей на дачных участках в нескольких районах региона, в том числе в Зеленограде, Чехове, Серпухове и Новой Москве. Дачники рассказали, что слизни уничтожают посадки и молодые саженцы и представляют серьёзную угрозу для огородов.

Биологи связывают быстрое распространение моллюсков с отсутствием у них естественных врагов — это позволяет слизням размножаться без помех. Эксперты отметили, что испанские слизни почти не опасны для человека: они не переносят опасных для людей паразитов. При этом употреблять их в пищу специалисты всё же не рекомендуют.

Ранее стало известно, что в России выявили первые случаи «зуда купальщика» в этом сезоне. Болезнь проявляется сыпью, волдырями и лихорадкой.

Ольга Щелокова

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