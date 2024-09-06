Вакцина от рака в России прошла доклинические исследования

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Российская вакцина от рака прошла все необходимые доклинические исследования, добровольцев для проведения первой стадии испытаний начнут набирать после разрешения Минздрава. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — пояснил Каприн.
По его словам, набор добровольцев будет объявлен сразу, как ведомство выдаст соответствующее разрешение. При этом пациентов будут выбирать специалисты.
Ранее Каприн заявлял, что новая эпоха ждет российскую онкологию, у онкологической службы уже поправили материальную базу, а теперь предстоит развивать науку, а также тиражировать новые технологии в регионы РФ.
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