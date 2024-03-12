Врач Саадулаева заявила о способности изоляции провоцировать развитие деменции

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz
Врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева заявила, что социальная изоляция, а также недостаток умственной активности могут способствовать развитию деменции, в частности, у пожилых людей.
«Врачи считают, что каждый человек может влиять на свое здоровье и профилактику деменции, следуя рекомендациям по здоровому образу жизни. Помните, что забота о своем мозге — это забота о своем будущем», — отметила в беседе с Газета.ру Саадулаева.
Кроме этого, заболеванию могут способствовать недостаточный уровень физических нагрузок, вредные привычки, отсутствие прогулок на свежем воздухе, неправильное питание.
Читайте также:
Медики: Сочетание болезней Байдена даёт основание для негативного прогноза
Назван идеальный возраст для обучения
Врач назвала необычные продукты, спасающие от деменции
Мелисса Тимофеева