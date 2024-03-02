Медики: Сочетание болезней Байдена дают основание для негативного прогноза

Руководство Армении считает стратегической ошибкой зависимость своей страны от России, сообщает РИА Новости. По словам секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна, Армения с 1991 года полностью зависела от России во всех сферах — политической, военно-политической, научной и экономической, однако эта стратегия оказалась ошибочной.