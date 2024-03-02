Медики: Сочетание болезней Байдена дают основание для негативного прогноза

Фото: РИА Новости/Стрингер
Ряд симптомов у американского президента Джозефа Байдена свидетельствует о наличии у него нейродегенеративного заболевания. Его сочетание с другими сопутствующими патологиями дают основания для негативного прогноза по поводу здоровья главы Белого дома.
Все эти недуги требуют постоянного наблюдения специалистов и углублённого комплексного лечения, сделали заключение врачи, опрошенные РИА Новости. Ранее стало известно, что Байден страдает от нескольких заболеваний, среди которых обструктивное апноэ во сне, гиперлипидемия, мерцательная аритмия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Это следует из заключения терапевта, которое было опубликовано.
В прошлом году администрация Белого дома сообщала, что американский президент начал использовать аппарат для улучшения вентиляции легких во время сна. Это необходимо, чтобы избежать проблем с дыханием во время ночного отдыха и сделать его более-менее полноценным.
Кроме того, по мнению врача-психиатра, в особенностях поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, специалисты видят прогрессирующие нейродегенеративные заболевания, такие, например, как болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.
Сочетание всех этих недугов дают основание для неутешительного прогноза относительно здоровья президента США. Эти болезни требуют постоянного наблюдения специалистов и тщательного комплексного лечения, сделали вывод медики.
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В прошлом году администрация Белого дома сообщала, что американский президент начал использовать аппарат для улучшения вентиляции легких во время сна. Это необходимо, чтобы избежать проблем с дыханием во время ночного отдыха и сделать его более-менее полноценным.
Сочетание всех этих недугов дают основание для неутешительного прогноза относительно здоровья президента США. Эти болезни требуют постоянного наблюдения специалистов и тщательного комплексного лечения, сделали вывод медики.
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Александр Бойцов