Врач назвала необычные продукты, спасающие от деменции

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Употребление рыбы и водорослей снижает риск развития деменции из-за высокого содержания в них кислот омега-3. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.
По словам специалиста, в неделю рекомендуется съедать 150-250 грамм рыбы в неделю, чтобы восполнить организм полезными веществами.
Водоросли также содержат полезные жиры и различные антиоксиданты. Продукт помогает снизить уровень холестерина в организме и сокращает риск развития деменции и Альцгеймера, отметила специалист.
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«В жирной рыбе самый большой плюс – это содержание большого количества омега-3. Таких жиров больше нет ни в одном продукте, поэтому, чтобы эти жиры поступали в наш организм, нам необходимо есть жирную рыбу хотя бы один раз в неделю – 150-250 грамм. Эта рекомендация признана во всем мире. Такое количество будет давать нам нужное количество омега-3, которые встраиваются в клеточки нервной системы», — сказала Наталья Павлюк.
«Полезные жиры снижают холестерин, который, по одной из теории, играет роль в развитии болезни Альцгеймер. Ещё водоросли помогают предотвращать риск развития сосудистой деменции, которая развивается из атеросклероза, нарушения кровообращения. Чем хуже поступает кровь в голову, тем хуже кровоснабжается мозг, из-за чего и возникает сосудистая деменция», — сказала диетолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова