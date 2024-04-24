Врач Тур рассказала о «чудо-наушниках», которые спасут россиян от выгорания и неврозов

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Российские разработчики выпустили наушники, которые помогут справляться с депрессией, тревогой и плохим настроением. Об этом сообщили в компании Neiry, которая занималась разработкой совместно с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева (НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева). Гаджет под названием Neiry Buds получил функцию стимуляции блуждающего нерва внутри ушного канала.
Поможет ли чудо-девайс повысить качество жизни россиян в эфире «Радио 1» рассказал врач, психосоматолог Екатерина Тур.
Эксперт подчеркнула, что блуждающий нерв, на который будут воздействовать наушники, является крайне важной частью человеческого организма.
Врач строго предупредила: если вам кажется, что после затяжного стресса вы чувствуете себя плохо физически — скорее всего, это действительно так. Однократные стрессы, после которых наступает отдых, спокойный выходные, не имеют столь пагубного влияния на организм. Однако, при долгом тревожном состоянии не стоит затягивать с визитом к специалисту.
Врач напомнила о таком понятии как психогигиена. Необходимо следить не только за чистотой в квартире и на рабочем столе, но и за порядком в голове.
По словам Тур, если вы научитесь правильно дышать — то сделаете первый большой шаг к оздоровлению вашей нервной системы, и ждать выхода «чудо-гаджета», который поможет справиться со стрессами, вам не придётся.
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«Я думаю, что это отличная новость, которая действительно, если наушники пройдут тестирование, могут помочь человеку управлять своим настроением», — заявила Тур.
Эксперт подчеркнула, что блуждающий нерв, на который будут воздействовать наушники, является крайне важной частью человеческого организма.
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«Представьте себе: если человек длительное время тревожится, беспокоится, может быть у него эмоциональное выгорание, может быть на работе что-то случилось. Если он долго в этом состоянии пребывает, то это на физическом уровне приводит к тому, что блуждающий нерв начинает угасать. Это приводит к тому, что выходит из строя вся парасимпатическая нервная система, а это работа наших внутренних органов и систем», — уточнила психосоматолог.
Врач строго предупредила: если вам кажется, что после затяжного стресса вы чувствуете себя плохо физически — скорее всего, это действительно так. Однократные стрессы, после которых наступает отдых, спокойный выходные, не имеют столь пагубного влияния на организм. Однако, при долгом тревожном состоянии не стоит затягивать с визитом к специалисту.
«Ну подумаешь тревога, подумаешь, не сплю месяц», — мы игнорируем эти симптомы и приходим, когда уже невроз, головные боли и напряжение, когда уже выходит из строя организм. Если будем заранее на себя внимание обращать — то вот это будет повышением качества жизни», — заявила Тур.
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Врач напомнила о таком понятии как психогигиена. Необходимо следить не только за чистотой в квартире и на рабочем столе, но и за порядком в голове.
«Нам не нужно ожидать каких-то волшебных инструментов, которые нам помогут. Всё, что нужно человеку, у него уже есть. У нас есть наше дыхание — это единственное прикладное окно в управлении парасимпатической нервной системы», — утверждает эксперт.
По словам Тур, если вы научитесь правильно дышать — то сделаете первый большой шаг к оздоровлению вашей нервной системы, и ждать выхода «чудо-гаджета», который поможет справиться со стрессами, вам не придётся.
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Евгения Парфентьева