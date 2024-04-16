Психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку преодолеть стресс

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Стресс у ребёнка может быть вызван негативными переживаниями или высокими физическими нагрузками. О том, как понять, что ребёнок находится в состоянии стресса, и как ему помочь, рассказал клинический психолог, старший преподаватель НИКИ детства Евгений Лыков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Психолог объяснил, что стресс может помочь преодолеть трудность, так как активизирует интеллектуальные и физические ресурсы. Такой вид стресса называют «эустресс». Однако если этот период «повышенной боевой готовности» затягивается, он физически и психически истощает человека и превращается в дистресс.
Он добавил, что вероятность дистресса возрастает из-за переезда, смены школы и пр. Для того, чтобы помочь своему ребёнку, сначала необходимо понять, что он нуждается в помощи. Для того, чтобы выявить дистресс, нужно понаблюдать за настроением ребёнка, а также за уровнем его открытости и интенсивности контакта с родителями, сравнить ситуацию с тем, что было неделю, месяц назад.
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«У ребенка дистресс могут спровоцировать избыточные физические нагрузки или тревоги и переживания по поводу школьной успеваемости, отношений в семье и прочего», — сказал Лыков.
Он добавил, что вероятность дистресса возрастает из-за переезда, смены школы и пр. Для того, чтобы помочь своему ребёнку, сначала необходимо понять, что он нуждается в помощи. Для того, чтобы выявить дистресс, нужно понаблюдать за настроением ребёнка, а также за уровнем его открытости и интенсивности контакта с родителями, сравнить ситуацию с тем, что было неделю, месяц назад.
«Если ребенок меньше рассказывает о происходящем в школе, о своих переживаниях, становится закрыт – это сигнал о том, что его тело и психика уходят в режим «экономии энергии», — пояснил психолог.В этом случае нужно стать союзником своего ребёнка, обсудить с ним варианты решения возникших сложностей, а если ситуацию не изменить — дать ребёнку понять, что он не одинок и может рассчитывать на вашу помощь.
«Если вы видите, что ребёнок долго не в настроении, можно сказать: «Я вижу, что что-то происходит и беспокоюсь. Могу я чем-то помочь тебе? Если захочешь обсудить, я буду рядом». Такой подход покажет ребёнку, что его чувства важны», — отметил Лыков.Он также добавил, что необходимо отмечать достижения ребёнка и хвалить за них, обращать его внимание позитивное. А в кризисных ситуациях стоит обратиться за помощью к специалистам.
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