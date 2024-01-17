Врач Мартынова: Стресс может спровоцировать процессы пародонта

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова заявила о связи между постоянных стрессом и воспалением зубов.
«Как результат — воспаление и кровоточивость дёсен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, боль, жжение при разговоре и приёме пищи, нарушение вкусовой чувствительности. А седативные препараты и антидепрессанты, которые принимают при терапии, также снижают выработку слюны», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Мартынова.
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