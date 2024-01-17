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Врач Мартынова: Стресс может спровоцировать процессы пародонта

17 января 2024, 18:14
Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова заявила о связи между постоянных стрессом и воспалением зубов.

В частности, по её словам, стресс может вызвать процессы пародонта. Она пояснила, что длительные стрессовые состояния приводят к нарушению показателей гормонов щитовидной и поджелудочной желез, из-за чего страдает минеральный обмен. Кроме этого, многие заедают стресс вредной, чаще сладкой пищей, а также забывают о полноценной гигиене полости рта.

«Как результат — воспаление и кровоточивость дёсен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, боль, жжение при разговоре и приёме пищи, нарушение вкусовой чувствительности. А седативные препараты и антидепрессанты, которые принимают при терапии, также снижают выработку слюны», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Мартынова.

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#здоровье
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В Каширской больнице проведут единый день диспансеризации
17 января 2024, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Единый день диспансеризации состоится в Каширской больнице в субботу, 20 января, проверить здоровье приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В ходе диспансеризации врачи проверят у пришедших артериальное и внутриглазное давление. Обследования включают также флюорографию, маммографию, ЭКГ, анализы крови на сахар и холестерин, анализ ПСА (на простатический специфический антиген) для мужчин и мазок из шейки матки для женщин моложе 69 лет», — говорится в сообщении.
Диспансеризация будет проводиться с 8 утра до 13:00 в помещении взрослой поликлинике по адресу: город Кашира-1, улица Генерала Белова, дом №1.

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#кашира
#здоровье
#медицина
#диспансеризация
#здравоохранение
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Член ОП Муслимов: Советские санатории помогут в борьбе с алкоголизмом
17 января 2024, 17:29

Фото: istockphoto.com/Explora_2005

Член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов заявил о том, что возрождение санаторно-курортного лечения, какой был в советское время, способствует борьбе с алкоголизмом в стране.
«Проблема надломленного психоэмоционального состояния, из-за которого люди и тянутся к спиртному, кроется как во внешних обстоятельствах, так и в нас самих. Надо подходить к её решению комплексно. Важно чем-то занять людей и дать им возможность перезагрузиться. Первое, что нужно сделать на государственном уровне — это вернуть практику санаторно-курортного лечения, популярную во времена СССР. Ежегодно миллионы граждан отправлялись в санатории, чтобы восстановить здоровье и силы, что помогало эффективно бороться как с физической, так и моральной усталостью», — объяснил в беседе с Газета.ру Муслимов.

Кроме того, руководителям неплохо было бы обучать работников борьбе со стрессом, а также мониторить их состояние для профилактики эмоционального выгорания, которое наблюдается у людей по всему миру всё чаще и чаще.

А в условиях санкций и подорожания заграничных курортов Муслимов посоветовал не отказываться от отпуска, а попробовать раскрыть прелести внутреннего туризма и посетить красивейшие места России.

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#лечение
#отдых
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В приморском роддоме родилась девочка-богатырша
17 января 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Во Владивостоке на свет появилась девочка весом почти в 6 кг
В роддоме №3 Владивостока родился младенец-гигант. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«В нашем роддоме на свет появилась почти 6-килограммовая девочка. Малышка-крепышка стала третьим ребенком в семье. Её вес достиг 5760 г, а рост 53 см», —сообщили врачи.
По словам заведующей акушерским отделением Натальи Король, медики знали, что малышка родится крупной, но то, что девочка будет настолько большой, не ожидал никто.

«Родила женщина путем кесарева сечения, без осложнений», — сообщила Король.
Мать и ребёнок сейчас находятся под наблюдением специалистов и чувствуют себя хорошо.

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Онколог Баданян рассказала о важности плановой маммографии
17 января 2024, 17:09

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заведующая ЦАОП Люберецкой больницы Ани Баданян рассказала, почему женщины старше 40 лет должны в обязательном порядке проходить маммографию.Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что при отсутствие постоянного мониторинга здоровья появляется риск возникновения онкологических заболеваний молочных желез.

«Женщина, сидя на работе, дома, может через портал Госуслуг записаться самостоятельно на маммографию. Такое обследование проводится для женщин старше 40 лет, тем кто младше этого возраста, молочную железу нужно обследовать на УЗИ<…> Мужчины реже, но тоже страдают от онкологии молочной железы. Признаки заболевания те же, если молочная железа увеличилась в размерах или прощупывается уплотнения необходимо немедленно обратиться к врачу», — поделилась Ани Баданян.

Стоит добавить, что использование стероидных средств даже при активные занятиях спортом у мужчин могут являться фактором риска появления онкологии.

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Нарколог Холдин рассказал, чем опасен прием алкоголя во время крещенских купаний
17 января 2024, 16:35

Фото: istockphoto / Osobystist

Нарколог рассказал, чем может обернуться прием алкоголя и купание в проруби. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные празднуют Крещения Господня. Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что употреблять алкоголь, если вы собираетесь окунаться в прорубь категорически запрещено, так как это может привести к необратимым последствиям.

«Отправляясь на праздник Крещения, возьмите с собой термос с чаем. Он согреет вас до и после купания, восстановит силы. И помните, что беременным, детям и людям с хроническими заболеваниями следует воздержаться от купания в холодной воде», – поделился Виталий Холдин.

Стоит подчеркнуть, что само резкое погружение в ледяную воду является большим стрессом для организма, а употребление алкоголя может привезти к инфаркту, инсульту и даже внезапной смерти.

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Перечислены самые яркие симптомы коклюша
Эпидемиолог Крючков рассказал, как можно распознать коклюш
17 января 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/Highwaystarz-Photography

Главный научный сотрудник института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН эпидемиолог Пётр Чумаков заявил, что наиболее яркими симптомами коклюша являются сухой и продолжительный кашель, общее недомогание, раздражение слизистых из-за кашля и интоксикация.
Он подчеркнул, что коклюш не является вирусным заболеванием, поэтому распространение его не особо активно.

В особой группе риска по болезни, по словам специалиста, дети.

«Опасно заболевание для грудных детей, потому что возникает надсадный и продолжительный кашель, вплоть до рвоты. <…> Коклюш у взрослых протекает в более легкой форме, но сопровождается долгим и сухим кашлем без мокроты, который очень мучителен. Но бывают и такие случаи, когда человек вообще не замечает, что болеет коклюшем», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Чумаков.

При заболевании и наличии симптомов эксперт рекомендовал не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.

А иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заметил, что на срочное обращение к врачу может указывать состояние, когда температура «сбивается», но потом опять быстро поднимается, и в течение пяти дней и более не удаётся её нормализовать.

«Если появляются боли где-либо — резкие или те, которые нельзя купировать. Любые другие неврологические проявления: когда появляется шаткость походки, слабость в руке или ноге, изменение чувствительности. <...> Если температура не очень высокая, а человек, например, не может встать с постели, очень медленно отвечает на вопросы, не может сосредоточиться», — добавил в беседе с RT Крючков.

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#врач
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Россиянам раскрыли, как избавиться от метеозависимости
Невролог Беленко назвала стресс основной проблемой метеозависимых людей
17 января 2024, 15:46

Фото: IStock/Tunatura

Перепад температур и давления в этом году стали основной болью многих россиян. Но проблема не только в погоде, но и в постоянных стрессах, уверена кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко. По её словам, именно проблемы с нервной системой приводят к плохому самочувствию во время резкого потепления или похолодания.
«У людей много стрессов, адаптации к перепадам температур нет, потому что у нас за это как раз отвечает вегетативная нервная система <…> И когда меняется давление, температура, это всё воспринимается рецепторами кожи и передаётся на вегетативные центры, которые должны отрегулировать сосудистый тонус, реакцию сердца, реакцию желёз внутренней секреции. Это сделать полноценно не получается, поэтому начинаются головные боли, повышается артериальное давление, появляется нехватка сил и энергии, сонливость, апатия», — рассказала «Радио 1» специалист.
К концу недели в Москве резко потеплеет на 20 градусов
К концу недели в Москве резко потеплеет на 20 градусов
Повлиять на самочувствие во время смены погоды можно. Для этого врачи рекомендуют правильно восстанавливаться после стрессовых ситуаций.
«Стрессов сейчас очень много, нервная система работает на пределе, и не все регулируют свой режим, чтобы от стрессов восстанавливаться. То есть нагрузки бывает много, а расслабления недостаточно. Недостаточно физической активности, неполноценный сон, — всё это влияет на восстановление нервной системы <…> Если мы будем регулировать всё это, мы будем более устойчивы к переменам погоды», — добавила собеседница.
При плохом самочувствии во время скачков давления и температур специалист рекомендовала обращаться к кардиологу и неврологу. Также нужно понять, нет ли у человека дополнительных заболеваний сердца и нервной системы, на котором может негативно сказаться метеозависимость.

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#погода
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В подмосковных больницах заменили старые рентгеновские аппараты
17 января 2024, 15:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Еще 3 устаревших рентгеновских аппарата заменили в подмосковных больницах. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые аппараты появились в больницах Наро-фоминска и Московском областном госпитале ветеранов войн.

«Мы продолжаем замену устаревшего тяжелого оборудования на современное. Цифровые рентген-аппараты позволяют проводить более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке. На закупку и установку трёх новых рентгеновских аппаратов в Наро-Фоминскую больницу и Московский областной госпиталь ветеранов войн было направлено более 60 млн рублей», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что новое оборудование отечественного производства и является цифровым, что делает его ​более эффективным.

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Врач назвала убивающие пищеварение продукты
Гастроэнтеролог Лебедева назвала причины проблем с ЖКТ у россиян
17 января 2024, 14:00

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале заявила, что жалобы на работу кишечника являются крайне распространенной проблемой. Причиной этому являются три фактора: сидячий образ жизни, низкое качество питьевой воды и обилие в рационе так называемой «мусорной» еды.

Она отметила, что употребление такой пищи раздражает желудочно-кишечный тракт и повышает уровень глюкозы в крови. Помимо этого, приносящие кратковременное удовольствие продукты повышают нагрузку на печень и поджелудочную железу, что может приводить к жировым отложениям и гепатозу.

Лебедева рекомендует начать улучшение состояния здоровья с увеличения потребления чистой воды. Она обратила внимание, что важно учитывать не только её количество, но и качество. Это актуально в том случае, если нет противопоказаний от лечащего врача.

Врач заявила, что нужно снизить количество потребляемого сахара, поскольку сахар, который, будучи мощным стимулятором, заставляет органы работать на износ. Также вредны искусственные добавки, красители и усилители вкуса, который содержатся в быстрой еде.

Бургеры, газированные напитки, чипсы тоже лучше исключить. В этих продуктах содержится вся таблица Менделеева. Ее элементы небезопасны для организма человека.

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#сахар
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