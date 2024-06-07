Врач Умнов раскрыл смертельную опасность татуировок

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что татуировки могут быть смертельно опасны, так как при их набивании есть риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, в том числе ВИЧ.
«В подозрительных заведениях есть риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, например ВИЧ. Даже в дорогих салонах могут экономить на стерилизации аппаратуры, из-за чего на иглах могут остаться частички крови предыдущих клиентов или микроорганизмы, которые могут стать причиной заражения», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Он рекомендовал вообще не делать тату.
Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что татуировки могут помешать вовремя заметить развитие болезни.
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