Врачи НИКИ детства перечислили симптомы и последствия повышенного давления у детей

Фото: istockphoto / Everyday better to do everything you love
Повышенное давление или артериальная гипертензия, встречается не только у взрослых, но и у детей. В детском возрасте она может проявляться как беспричинно, так и быть результатом определённых патологий, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Чаще всего наблюдается именно второй вариант, когда к повышению артериального давления приводят болезни почек, эндокринные нарушения, опухоли, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, артериальная гипертензия может быть спровоцирована побочным действием лекарств, например, гормональных препаратов или средств от насморка, а также обусловлена генетикой», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
головокружением; головной болью; ухудшением зрения; рвотой; кровью из носа; внезапным чувством страха; может наблюдаться повышенная потливость.
«Мы рекомендуем руководствоваться таблицами норм артериального давления, соответствующих возрасту. Длительное течение артериальной гипертензии без терапии может повлечь за собой более тяжёлые последствия, в том числе острые сосудистые катастрофы, такие как инсульт или инфаркт», — добавила врач-кардиолог НИКИ детства Анастасия Соколова.
Перечислены главные симптомы кори
Врач-дерматовенеролог Муратова рассказала, что делать при себорейном дерматите
Врач Шмелева раскрыла, для кого опасно большое количество воды
Дайана Хусинова