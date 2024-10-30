Врач Шмелева раскрыла, для кого опасно большое количество воды

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Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева заявила, что употребление большого количества воды может нанести вред при ревматизме, а также онкологии и подагре.
«Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шмелева.
Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина заявила, что ненасыщенные жиры, уменьшающие риск развития атеросклероза, содержатся в чёрном хлебе.
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