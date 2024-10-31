Перечислены главные симптомы кори

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Заместитель главного врача Химкинской больницы по педиатрии Нарине Сугян заявила, что первоочередными признаками кори являются сыпь, поражение глаз, а также жар под 40,5°C.
«Корь — это вирусная инфекция, самым ярким проявлением которой является характерная сыпь на коже. Кроме этого, поражаются слизистая оболочка рта и глотки, конъюнктива глаз и все это сопровождается сильнейшей лихорадкой — до 40,5°C и общей интоксикацией», — пояснила в беседе с NEWS.ru Сугян.
Она отметила, что заразиться инфекцией человек может в любом возрасте.
Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить.
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