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Перечислены главные симптомы кори

Врач Сугян назвала сыпь и поражение глаз основными симптомы кори
Фото: iStock/Marina Demidiuk

Фото: iStock/Marina Demidiuk

Заместитель главного врача Химкинской больницы по педиатрии Нарине Сугян заявила, что первоочередными признаками кори являются сыпь, поражение глаз, а также жар под 40,5°C.
«Корь — это вирусная инфекция, самым ярким проявлением которой является характерная сыпь на коже. Кроме этого, поражаются слизистая оболочка рта и глотки, конъюнктива глаз и все это сопровождается сильнейшей лихорадкой — до 40,5°C и общей интоксикацией», — пояснила в беседе с NEWS.ru Сугян.

Она отметила, что заразиться инфекцией человек может в любом возрасте.



Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить.

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#здоровье
Перечислены самые полезные гарниры
Врач Кашух рекомендовала использовать в качестве гарнира овощи
31 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/kazoka30

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке.
«Овощи, приготовленные такими способами, сохраняют максимум витаминов и клетчатки, поэтому помогают пищеварению. Можно взять цветную капусту, брокколи, морковь, перец, кабачки — они богаты антиоксидантами, витаминами С и А, а при готовке приобретают более выраженный вкус», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.

Кроме этого, полезными ля здоровья гарнирами врач назвала запеченный батат и крупы. А вот картофельное пюре с маслом и молоком и белый шлифованный рис специалист не рекомендовала, поскольку такие блюда особой полезностью не отличаются.

До этого диетолог Полина Журавлева отметила, что соблюдение правильного режима питания связано с психологическими особенностями, блоками и расстройствами.

«Многие считают, что еда — это просто топливо для тела. Но на самом деле она часто становится источником удовольствия и способом справиться со стрессом. И вот тут скрывается одна из главных ловушек — переедание. В таких ситуациях важно работать над психоэмоциональным состоянием, научиться расслабляться и искать другие источники удовольствия. Еда не должна занимать все ваше свободное время», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Кашух.

Она подчеркнула, что при обнаружении у себя расстройств пищевого поведения надо незамедлительно обращаться к специалистам.

Ранее врач-кардиолог, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» сообщила, что тыква считается королевой осени и кладезем полезных компонентов.

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Воробьёв проверил работу новой Ногинской подстанции скорой помощи
31 октября 2024, 17:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье сейчас работает 56 подстанций и 87 постов скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал на открытую в марте Ногинскую подстанцию СМП передать новые автомобили «скорой».
В 2023 году начали работу новые подстанции в Солнечногорске, Кашире и Видном. В 2024-м, помимо Ногинской подстанции, открыли пост на четыре бригады в Люберцах, а до конца года введут пост на две бригады в деревне Раздоры городского округа Красногорск.

Ранее Ногинская подстанция скорой медицинской помощи размещалась в деревянном здании 1917 года, а когда его признали аварийным - в арендованном. Однако в марте этого года станция переехала в новое трёхэтажное здание. Внутри появились зоны психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс, на территории обустроена парковка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Старались все оцифровать – и движение автомобилей, и IP-телефонию, чтобы, если вдруг вы перегружены, проблема решалась на региональном уровне. Открываем такие современные подстанции по всей области. Покупаем машины скорой помощи. От вашей работы очень многое зависит. В том числе благодаря грамотной диспетчерезации, выбору оптимального пути мы видим заметное количество спасённых жизней, своевременно оказанную медицинскую помощь», – сказал губернатор во время общения с диспетчерами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Это одна из флагманских подстанций. Её ждали долго.
«Она рассчитана на 15 бригад, её площадь – почти 4 тыс. кв. м. Есть большой гараж на 15 машиномест, свой учебно-методический класс. Именно здесь располагается наша диспетчерская регионального распределительного центра. Ребята из Ногинского филиала нашего областного медколледжа проходят тут производственную практику. В этом году уже более 20 человек заключили договор о целевом обучении», – рассказал главврач Московской областной станции СМП Константин Маслов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв поблагодарил медиков за помощь жителям Курской области. В Курске до сих пор работает бригада хирургов.

Среди тех, кто приехал в Ногинск, были Владимир Денисов и Константин Голованов – водители скорой из Люберец, которые вместе с фельдшерами и врачами эвакуировали раненых. Они рассказали, что за 12 часов могли проехать 300-400 км.
«Я ездил с врачебной бригадой, мой коллега Константин – с фельдшерами. Две недели мы были в Курской области, перевозили раненых в больницы, госпиталя, по городу помогали, работали», – рассказал Владимир.
Для сотрудников скорой помощи в регионе действуют многочисленные меры поддержки – социальная ипотека, программы «Земский врач/Земский фельдшер», доплаты для молодых специалистов, компенсация аренды жилья размером 20 тыс. рублей в месяц.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В структуре службы СМП Московской области создано 11 региональных центров по назначению бригад на вызов. Каждый управляет бригадами нескольких округов, что позволяет назначать на вызов ближайшую бригаду без привязки к подстанции. В нескольких муниципалитетах среднее время доезда сократилось на восемь минут.

Также в области есть врачебный консультационный центр, где круглосуточно работают два пульта – кардиологический и общепрофильный. Так, сделав в скорой ЭКГ, можно сразу отправить снимок на кардиопульт для расшифровки.

А с помощью общепрофильного пульта пациенты получают по телефону консультацию врача, и нередко необходимость выезда бригады отпадает. В среднем специалисты проводят 400 консультаций в сутки.

А на базе Красногорской подстанции создан Центр симуляционного обучения, где работники скорой могут отработать и усовершенствовать навыки оказания экстренной помощи в критических ситуациях. В этом году обучение там прошли 2,5 тыс. человек.

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Андрей Воробьёв поздравил волонтёров в Одинцово с Днем добровольца
#подмосковье
#московская область
#скорая помощь
#андрей воробьёв
#губернатор
#здравоохранение
#ногинск
#автомобили
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Губернатор Воробьёв передал 77 новых «скорых» в муниципалитеты Подмосковья
31 октября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных муниципалитетах будут работать ещё 77 новых машин скорой помощи. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал на открытую в марте Ногинскую подстанцию СМП передать автомобили. Он поговорил с диспетчерами и медиками.
«Я приехал поблагодарить в вашем лице всю команду скорой медицинской помощи. Её значение сложно переоценить. Многие из вас работали во времена коронавируса. Тогда мы поняли, что скорая нуждается в усилении. Мы приняли программу, которая предполагает строительство современных подстанций со всем необходимым – тёплыми гаражами, комнатами отдыха, диспетчерскими. Стараемся создавать все условия и надеемся, что это поможет работе», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что пора задуматься о выплатах фельдшерам, врачам и водителям скорой помощи.
«У нас большой популярностью пользуется компенсация аренды жилья. Всё начиналось с врачей, потом были фельдшеры. Сейчас распространяем эту меру поддержки на учителей и воспитателей», – поделился планами губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

77 современных машин скорой помощи отправятся в Балашиху, Мытищи, Серпухов, Домодедово, Люберцы и другие муниципалитеты. Автомобили укомплектованы всем необходимым. По просьбе водителей каждое транспортное средство оснащено навигаторами и камерами заднего вида. В следующем году панируют закупить ещё 77 автомобилей.

Всего в подмосковном автопарке – 876 машин скорой помощи. За последние четыре года в регионе заменили почти 620 машин, в том числе более 60 реанимобилей. Они оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и современным прибором для сердечно-лёгочной реанимации LUCAS 2, с помощью которого можно провести массаж сердца.
«О востребованности аппарата LUCAS 2 нам рассказали сами работники скорой помощи. Мы увидели, что оказывать реанимационную помощь в машине при движении непросто. А этот аппарат развязывает руки», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все поступившие автомобили оснащены передовым медоборудованием, в том числе отечественным
«Многое, что есть в машинах, сделано с учётом пожеланий наших водителей и медиков. Нововведения этого года – вакуумные матрасы, которые раньше были только в реанимобилях, специальное оборудование для оказания помощи на месте ДТП в соответствии с международным стандартом и так далее», – рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

У каждой бригады имеется специальный планшет, куда приходят вызовы со всей информацией о пациенте. Они помогают с маршрутизацией.
«Ещё на планшетах появилась кнопка SOS. Если бригада чувствует опасность, она нажимает её. Информация попадает диспетчерам, и они незамедлительно связываются с нами, чтобы понять, какая нужна помощь – УВД или МЧС», – рассказал заведующий Купавенской подстанцией СМП, врач СМП Кирилл Каменский.
В планшете есть и такая функция, как запрос на госпитализацию. Врачу нужно заполнить карту, внести в неё диагноз, параметры гемодинамики, и отдел медицинской эвакуации даст место в стационаре. Каменский также поблагодарил за программу страхования здоровья и жизни сотрудников скорой, назвав её важной и реально работающей.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#скорая помощь
#автомобили
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В Ногинске в 2025 году откроют многопрофильную поликлинику необычной архитектуры
31 октября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Многопрофильная поликлиника в футуристическом стиле на 500 посещений в смену появится в Ногинске в следующем году. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Поликлинику возводят в микрорайоне Заречье на улице 2-я Глуховская. Это будет трёхэтажное здание в форме овала с выступающими блоками. Внутри – уютный дворик. Медучреждение оснастят современным оборудованием. Лечиться и обследоваться в нём смогут более 43 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. детей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сдать поликлинику планируют в декабре будущего года, а открыть – в марте 2026-го. Сейчас готовность объекта составляет 20%.
«В каждом муниципальном образовании, в том числе в Ногинске, важное значение имеет модернизация здравоохранения, особенно первичное звено. Рассчитываем, что строители не подведут, и через год и месяц мы сможем сдать новую поликлинику. Надеемся, что и качество отделки, и новое оборудование будут на самом высоком уровне. Параллельно со строительством активно ищем врачей», – сказал губернатор.
Он напомнил, что в Балашихе сейчас по президентскому проекту строится областная больницу на более чем 1 тыс. коек. Её должны сдать в 2027 году. Туда также привлекут на работу лучших врачей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство новой поликлиники в Ногинске крайне необходимо. Сейчас взрослое население прикреплено к двум медучреждениям, которые находятся в 7,5 км друг от друга. При этом одно построено 100 лет назад и уже не соответствует современным требованиям.

Дети получают медуслуги в поликлинике, расположенной в приспособленном здании. Например, там нет рентген-кабинета, клинико-диагностической лаборатории, дневного стационара, кабинета эндоскопических исследований.
«У нас большой износ всех зданий поликлиник, поэтому назрела необходимость в строительстве современного медучреждения. Благодаря губернатору и его команде родился такой уникальный проект. Новая поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену для взрослого населения и на 150 – для детей. Между этими подразделениями будет диагностический блок. Любой сможет пройти все обследования, не выходя из здания», – поделилась планами главврач Ногинской больницы Сильвия Парастаева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во взрослом и детском подразделениях появятся отделения неотложной помощи, включая инфекционные кабинеты. Предусмотрены фильтр-боксы, отдельные входы для разных потоков пациентов.
«Также в поликлинике разместятся кабинеты кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, лоров, офтальмологов, гематологов, нефрологов, хирургов, травматологов и других. В поликлинике предусмотрен дневной стационар для взрослых на 18 мест и для детей – на шесть мест», – добавила медик.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас завершают строительство цокольного этажа и уже приступили к возведению вертикальных конструкций первого этажа, –
«Это будет уникальное сооружение с необычной архитектурой – большое овальное здание с внутренним двором. Тут очень интересное объёмно-планировочное интерьерное решение. Таких конструкций в округе нет. Думаю, что поликлиника будет очень комфортной для посещения и взрослых, и детей», – отметил руководитель проекта в компании «ТрансДорСтрой» Евгений Ковалёв.
Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения России» нацпроекта «Здравоохранение».

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#подмосковье
#московская область
#строительство
#поликлиника
#ногинск
#губернатор
#андрей воробьёв
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Врач-дерматовенеролог Муратова рассказала, что делать при себорейном дерматите
31 октября 2024, 13:36

Фото: istockphoto / tylim

Себорейный дерматит — это хроническое заболевание кожи, характеризующееся покраснением, шелушением и зудом. Грибок Malassezia присутствует на коже большинства людей, но при определённых обстоятельствах, таких как стресс, гормональные изменения или ослабление иммунитета, Malassezia может активизироваться и вызывать высыпания и раздражение на участках с повышенной активностью сальных желёз, включая волосистую часть головы, лицо, грудь и спину, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Себорейный дерматит может протекать без лечения, но часто характеризуется волнообразным течением с периодами ремиссии и обострения.

Основным методом лечения являются специальные медицинские шампуни, кремы и лосьоны, которые назначает врач. Однако для достижения наилучшего результата необходимо также следовать определённым рекомендациям:

  • правильный уход за кожей: рекомендуется использовать мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов, таких как спирт или ароматизаторы, и избегать частого мытья головы и лица горячей водой, так как это может усугубить симптомы заболевания;
  • здоровый образ жизни и питание: следует придерживаться принципов здорового питания, контролировать уровень стресса и обеспечивать качественный сон;
  • регулярные консультации со специалистом: при появлении, сохранении или ухудшении симптомов необходимо обратиться к врачу-дерматологу для подбора или корректировки лечения.
«Если удалось найти оптимальные средства по уходу за кожей, которые эффективно справляются с проблемой, крайне важно не экспериментировать и продолжать использовать именно эти продукты», — сообщила врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Муратова.
Записаться на приём к врачу-дерматовенерологу можно через портал «Здоровье».

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#питание
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Врачи из Балашихи удалили пациентке келоидные рубцы на ушах
31 октября 2024, 12:41

Фото: istockphoto / Viorel Poparcea

В отделение оториноларингологии филиала №2 Балашихинской больницы обратилась 20-летняя девушка с жалобами на новообразования и зуд ушей. Кроме того, пациентка испытывала эстетический дискомфорт. В ходе диагностики было установлено, что причиной проблемы являются келоидные рубцы — доброкачественные образования, возникающие из соединительной ткани, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Девушка сообщила, что несколько лет назад она проколола уши. После процедуры на местах проколов появились келоидные рубцы, которые продолжали расти. Когда она обратилась в больницу, рубцы достигали примерно 2 сантиметров.

«Пациентке провели оперативное лечение под местной анестезией. Келоидные рубцы иссекли скальпелем с последующей пластикой местными тканями. В ходе операции был достигнут необходимый эстетический результат. Чтобы избежать рецидива заболевания, пациентке рекомендовано отказаться от дальнейших косметических манипуляций», — рассказал врач-оториноларинголог Василий Коршунов.
Результаты гистологического исследования подтвердили, что новообразования были доброкачественными. В настоящее время состояние девушки улучшилось, и она выписана для амбулаторного лечения.

Врач отметил, что помимо пирсинга, пусковыми механизмами для возникновения келоидных рубцов могут быть травмы кожи и воспалительные процессы на ней. Если после травмы образуется рубец неправильной формы и долго остаётся ярким, следует обратиться за медицинской помощью.

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#врачи
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#заболевания
#балашиха
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Оральные контрацептивы и режим сна: невролог назвал ранние признаки инсульта
Невролог Сутормин: хронические заболевания, режим сна и стресс — факторы риска инсульта
31 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/peterschreiber.media

Инсульт — проблема глобального уровня. По данным ВОЗ, в среднем в мире новый случай острого нарушения в человеческом мозге кровотока, произошедшего из-за разрыва или спазма сосудов, развивается каждые 30 секунд.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» напомнил, что инсульт — это самое тяжелое неврологическое заболевание, которое связано с нарушением кровообращения в голове.

По его словам, как таковых предвестников инсульта не существует, однако есть некоторые состояния, которые должны насторожить.
«Есть состояния, которые могут привести к инсульту, и еще мы их называем «транзиторные ишемические атаки» — это когда появляются приступом симптомы, как при инсульте, но в течение суток они сами проходят. Если такое состояние однажды было, то рано или поздно случится инсульт», — сказал врач.

Он добавил, что инсульт, как правило, является следствием других заболеваний: проблемы с щитовидной железой и эндокринной системой, сахарный диабет, нарушение жирового или липидного обмена, повышенная масса тела, сбитый ритм сердца. Генетическая предрасположенность тоже играет роль, но не первостепенную.

«Также провоцирующими фактора могут быть рваный режим сна, нарушение циркадных ритмов, стресс на работе и в жизни, очень частые депрессивные состояния. Если говорить про девушек, то это прием оральных контрацептивов без назначения врача. Все это часто ведет к ишемическому инсульту», — объяснил невролог.

Он подчеркнул, что в своих подозрениях не стоит сомневаться и ждать чего-то, потому что время — это важный инструмент для устранения всех неполадок в организме.

«Каждую минуту во время инсульта погибают проводящие пути и несколько миллионов клеток мозга. Чем быстрее обратиться за помощью, тем лучше», — заключил Сутормин.

Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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Врач Шмелева раскрыла, для кого опасно большое количество воды
Врач Шмелева не рекомендовала пить много воды при подагре и онкологии
30 октября 2024, 20:19

Фото: iStock/Detry26

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева заявила, что употребление большого количества воды может нанести вред при ревматизме, а также онкологии и подагре.
«Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шмелева.

Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина заявила, что ненасыщенные жиры, уменьшающие риск развития атеросклероза, содержатся в чёрном хлебе.

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#вода
#питание
#здоровье
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В паллиативном центре Подмосковья дали главный совет по уходу за неизлечимым больным
В паллиативном центре Подмосковья дали совет по уходу за неизлечимым больным
30 октября 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Главный аспект психологически комфортной повседневной жизни с паллиативным родственником – общение. Все свои действия нужно проговаривать, даже если человек находится без сознания или страдает болезнью Альцгеймера, посоветовала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.
Если неизлечимый больной может разговаривать, нужно внимательно слушать его. Это даст ему ощущение, что он всё еще личность. Необходимо проявлять интерес к тому, что он рассказывает, задавать вопросы, выражать эмоции. Можно обнять и погладить близкого.
«Расскажите, как прошёл ваш день, что нового у родственников или общих знакомых. Почитайте книжку вслух. Посмотрите вместе какую-нибудь передачу, позвоните друзьям или родственникам вашего подопечного. Вы будете для него той самой связью с внешним миром, которая даёт уверенность в себе и эмоциональную стабильность», – сказала Шестакова.
Если у близкого есть потребность обсудить свои чувства и страхи, нельзя отгораживаться от него. Бывает и так, что человек с паллиативным статусом становится агрессивным, злится и грубит. Это может быть следствием боли, которую он скрывает, или психологических проблем. Если это происходит очень часто, и у вас не получается с этим справиться, нужно обратиться за помощью специалистов.
«Настоятельно рекомендуем всем родственником звонить на нашу горячую линию с любым волнующим вопросом. Сотрудники нашей службы понимают, с чем вам пришлось столкнуться. Мы всегда поможем», – пообещала Анна Шестакова.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области работают Школы паллиативного пациента. Можно посетить занятие и пообщаться с врачами на любые темы в отношении вашего подопечного. Также можно позвонить на горячую линию координационного центра паллиативной помощи Московской области: 8 (498) 683-83-83.

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