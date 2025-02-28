Врачи рассказали, как сделать блины менее вредными

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Чтобы сделать блины менее вредными, лучше печь их из цельнозерновой муки. Такой совет дала врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.
Эксперт пояснила, что пшеничная мука, в отличие от цельнозерновой, не содержит отруби и зародыши, а состоит из бедного питательными веществами эндосперма.
Она также посоветовала использовать воду, чтобы блины были менее калорийными, и призвала максимально снизить количество сахара. Так, блины из цельнозерновой муки сохраняют свою питательную ценность.
А чтобы сбалансировать блинное меню по белку, к блинам можно добавить нежирное мясо, ветчину, сыр или творог, рассказала в беседе с «Известиями» гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Также, по ее словам, можно приготовить блины с творогом и добавить туда свежие фрукты. При этом блины лучше не есть с вареньем и джемом, так как там много сахара.
Врач считает, что выбор начинки – это дело вкуса. Однако она посоветовала соблюдать чувство меры и помнить о правилах пищевой безопасности.
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«Частое употребление продуктов из этой муки может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, что увеличивает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий. Выбор основы для блинов зависит от личных предпочтений по текстуре, вкусу и питательным свойствам. Это может быть молоко, кефир или вода. Наиболее питательный вариант — это основа на молоке или кефире», — рассказала Чуракина в беседе с RT.
Она также посоветовала использовать воду, чтобы блины были менее калорийными, и призвала максимально снизить количество сахара. Так, блины из цельнозерновой муки сохраняют свою питательную ценность.
А чтобы сбалансировать блинное меню по белку, к блинам можно добавить нежирное мясо, ветчину, сыр или творог, рассказала в беседе с «Известиями» гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
«А если вместе с блинами съесть овощной салат со свежей зеленью, калорийность от этого не сильно вырастет, зато организм получит клетчатку — грубые пищевые волокна, которые важны для нормального пищеварения», — пояснила Кашух.
Также, по ее словам, можно приготовить блины с творогом и добавить туда свежие фрукты. При этом блины лучше не есть с вареньем и джемом, так как там много сахара.
Врач считает, что выбор начинки – это дело вкуса. Однако она посоветовала соблюдать чувство меры и помнить о правилах пищевой безопасности.
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Элина Позднякова