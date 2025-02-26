Шеф-повар Ивлев раскрыл любимый семейный рецепт начинки для блинов

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Шеф-повар Константин Ивлев раскрыл свой любимый рецепт начинки для блинов по секретной семейной технологии приготовления.
«Самые любимые блины — с мясом, по фирменному семейному рецепту. Поделюсь! Отвариваем мясо и прокручиваем через мясорубку. Отдельно большое количество лука обжариваем на сливочном масле — когда он готов и доведен до нужной текстуры, вводим туда наше мясо. Все тщательно перемешиваем и обжариваем — важно, чтобы мясо впитало все запахи, ароматы и вкусы масла и лука», — поделился Ивлев в беседе с «Газетой.Ru».
После этого, по его словам, необходимо добавить только соль и перец. В самом конце надо ввести порезанное отварное яйцо и немного поджарить, чтобы хрустело. Подавать готовое блюдо можно со сметаной. По его словам, выходит очень жирно и невероятно вкусно.
Кроме того, Ивлев раскрыл набор продуктов, которые всегда имеются в его холодильнике. Так, в списке есть бездрожжевой хлеб, сливочное масло, несколько разных сыров, пельмени и черная икра.
Ранее шеф-повар также раскрыл секрет своего успеха, заявив, что является отличным профессионалом в своей области, хорошим маркетологом и замечательным ведущим.
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