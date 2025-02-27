Химкинский врач Чиркова рассказала, как во время Масленицы укрепить иммунитет

В эти дни одновременно с Масленицей проходит неделя поддержания и укрепления иммунитета. Какой начинке для блинов отдать предпочтение, рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.