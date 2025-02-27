Химкинский врач Чиркова рассказала, как во время Масленицы укрепить иммунитет

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В эти дни одновременно с Масленицей проходит неделя поддержания и укрепления иммунитета. Какой начинке для блинов отдать предпочтение, рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.
«Для этого, например, подойдут ягоды – мощные источники антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями, богаты витамином C и клетчаткой. Фисташки, грецкие орехи и семена подсолнечника – источники белка, витаминов и полезных жиров. Орехи поддерживают ментальное здоровье, насыщают энергией, укрепляют сердце. А творог – богатейший источник белка и кальция, которые считаются «строительной основой организма», – отметила Чиркова.Она добавила, что немного укропа или петрушки улучшат вкус блинов, добавят витаминов и микроэлементов.
«Грибы со шпинатом – это витамины группы B, необходимые для нормальной работы всех систем организма, клетчатка и железо, которое поддерживает уровень гемоглобина», – сказала врач.Она также предложила поэкспериментировать с начинками и попробовать, например, кабачки с чесноком. Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, а кабачки содержат клетчатку и микроэлементы.
Помимо этого, в качестве начинки можно добавить авокадо и рыбу – сёмгу, скумбрию или сардины. Такая начинка содержит омега-3 и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
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Лора Луганская