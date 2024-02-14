Врач Боша: Капли от сухости глаз могут грозить отёком роговицы

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Офтальмолог Наталия Боша заявила, что чрезмерное употребление капель от сухости глаз может обернуться отёком роговицы.
«Капли от сухости глаз бывают с консервантами в составе и без них. Капли без консервантов подходят для частого использования, они не вызывают раздражений и привыканий. А вот капли с консервантами не рекомендуется использовать часто, так как могут быть осложнения», – отметила в беседе с Газета.ру Боша.
Она подчеркнула, что при появлении неприятных симптомов после использования глазных капель стоит немедленно обраться к врачу.
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