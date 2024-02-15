Перечислены неожиданные симптомы рака глаз

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Онколог, онкохирург Антон Иванов заявил, что такие симптомы, как покраснение и быструю утомляемость глаз, а также расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки, прогрессивное ухудшение зрения могут указывать на рак.
«Симптоматика онкологических заболеваний глаза может различаться в зависимости от типа раковой опухоли. Так, если онкологическое поражение локализовалось на радужке, то одним из характерных симптомов может быть изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на её поверхности», — отметил в беседе с Газета.ру Иванов.
Он пояснил, что причины развития заболевания могут быть самыми разными, среди которых экология, радиация, наследственная предрасположенность, негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, ВИЧ-инфекции и т. д.
Ранее врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявил, что изжога может быть симптомом рака желудка.
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