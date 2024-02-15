Перечислены неожиданные симптомы рака глаз

Онколог, онкохирург Антон Иванов заявил, что такие симптомы, как покраснение и быструю утомляемость глаз, а также расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки, прогрессивное ухудшение зрения могут указывать на рак.