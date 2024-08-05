Здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили более 7 тысяч человек

Фото: пресс-службе Минздрава МО
В прошедшие выходные здоровье в парках проверили более 600 жителей Подмосковья, а с начала лета – уже свыше 7 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригады врачей работали на выезде в 34 городских округах, в том числе в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других городах.
Результаты обследования приходят жителям в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Как отметили в министерстве, при выявлении патологий пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику по месту жительства.
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«Мы продолжаем в регионе акцию «Проверь свое здоровье в парке». Видим у жителей положительный отклик. Так, за прошедшие выходные своё здоровье проверили 616 человек, а с начала лета – уже свыше 7 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Результаты обследования приходят жителям в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Как отметили в министерстве, при выявлении патологий пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику по месту жительства.
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Лора Луганская