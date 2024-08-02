Обучение в подмосковных центрах грудного вскармливания прошли около 300 женщин

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Уже почти 300 женщин прошли обучение в восьми центрах грудного вскармливания, открытых при родильных домах и перинатальных центрах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В этих центрах женщинам рассказывают, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. (…) Всего с начала работы первого такого центра соответствующее обучение прошли почти 300 женщин», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.В министерстве напомнили, что в текущем году центры грудного вскармливания открылись при Наро-Фоминском и Видновском перинатальных центрах, а также в Одинцовском и Балашихинском родильных домах.
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