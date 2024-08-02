Обучение в подмосковных центрах грудного вскармливания прошли около 300 женщин

Если женщина, которая кормит младенца грудью, будет пить алкоголь, это может негативно отразиться не только на её здоровье, но и на здоровье малыша — вне зависимости от дозы употреблённого спиртного. Об этом предупредил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.