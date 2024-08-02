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Кровотечения и переломы: как помочь, а не навредить пострадавшему

02 августа 2024, 16:27
Фото: iStock / VichienPetchmai

Фото: iStock / VichienPetchmai

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Кровотечения и переломы – довольно распространённые травмы, которые могут произойти в повседневной жизни – например, в результате ДТП, падения с велосипеда или самоката. Правильное оказание первой помощи в таких случаях может значительно снизить риск осложнений.
Если человек, не имеющий медицинского образования, стал свидетелем подобной ситуации, он должен как можно скорее вызвать скорую помощь, а до её прибытия обязательно помочь пострадавшему. Об этом заявила «Радио 1» врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова.
«Необходимо сохранять спокойствие, делать всё чётко и быстро. Задача – предотвратить развитие таких осложнений, как болевой или травматическое шок, кровотечение, различные инфекции. В первую очередь нужно осмотреть пациента, оценить его жизненно важные функции, понять, есть ли у него дыхание, сердечная деятельность, находится ли он в сознании. И когда свидетель ситуации будет вызывать скорую, он должен будет дать максимум реформации диспетчеру, чтобы к пострадавшему направили профильную бригаду – врачебную или реанимационную», – сказала медик.


Фото: iStock / HorstBingemer

До прибытия бригады медиков нужно остановить кровотечение, если оно есть. Кровотечение может быть венозным или артериальным.
«Если оно артериальное, можно наложить жгут. Если кровотечение венозное, накладываем давящую повязку. Если увидите, что есть какие-то переломы или раны, прежде чем зафиксировать эту часть тела, нужно предварительно обработать рану. Если в ране видны какие-то инородные тела, ни в коем случае нельзя их доставать. По возможности можем обработать рану антисептиками, перекисью водорода или хлоргексидином. Если их нет, нужно просто наложить на рану повязку», – посоветовала Полякова.
Фото: iStock / Chinnapong

Если у пострадавшего имеются признаки перелома, деформации конечности, вывих или сильный болевой синдром, важную роль будет играть обезболивание. Но это уже – работа врачей. В качестве же первой помощи нужно зафиксировать конечность.
«Иммобилизацию можем провести подручными средствами, которые окажутся поблизости, под рукой. Это могут быть доски, картон, палки, которые помогут нам обездвижить и зафиксировать руку или ногу», – сказала собеседница «Радио 1».
Далее, по словам Светланы Поляковой, нужно дождаться бригады скорой помощи, чтобы отправить пациента в стационар.

Фото: iStock / wellphoto
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#здравоохранение
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#пострадавший
#подмосковье
#московская область
Трое пострадавших от молнии в парке «Патриот» завершили лечение в больнице
02 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пострадавших от удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Трое пострадавших после удара молнией в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке выписаны из больницы с дальнейшими рекомендациями», – уточнили в министерстве «Интерфаксу».
Инцидент произошёл 28 июля. Во время грозы молния ударила в группу людей в парке «Патриот» Один человек погиб, трое были госпитализированы. Состояние одного врачи оценивали как тяжёлое, ещё двоих – как средней степени тяжести.

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#больница
#пострадавший
#минздрав мо
#здравоохранение
#молния
#парк
#парк патриот
#подмосковье
#московская область
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Обучение в подмосковных центрах грудного вскармливания прошли около 300 женщин
02 августа 2024, 13:59

Фото: iStock/Mykola Sosiukin

Уже почти 300 женщин прошли обучение в восьми центрах грудного вскармливания, открытых при родильных домах и перинатальных центрах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В этих центрах женщинам рассказывают, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. (…) Всего с начала работы первого такого центра соответствующее обучение прошли почти 300 женщин», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что в текущем году центры грудного вскармливания открылись при Наро-Фоминском и Видновском перинатальных центрах, а также в Одинцовском и Балашихинском родильных домах.

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#медицина
#здравоохранение
#младенец
#мать
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Названа диета, которая может привести к смерти
Кардиолог Хачирова не рекомендовала практиковать сыроедение
02 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/Yingko

Кардиолог Асият Хачирова заявила, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.
Также она отметила вред диеты Аткинса.

«Сыроедение — несбалансированная история, после которой даже возможен летальный исход. Относительно недавно на весь мир прогремел случай гибели девушки-блогера, скончавшейся от истощения на сыроедении. Опасны диеты Аткинса, кето и палео: слишком много белка и жира при отказе от цельнозерновых, отсюда дефицит витаминов группы B, а также D и кальция», — пояснила в беседе с NEWS.ru Хачирова.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу.

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#питание
#диета
#здоровье
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Нарколог Холдин раскрыл риски употребления алкоголя при грудном вскармливании
02 августа 2024, 12:23

Фото: iStock/SementsovaLesia

Если женщина, которая кормит младенца грудью, будет пить алкоголь, это может негативно отразиться не только на её здоровье, но и на здоровье малыша — вне зависимости от дозы употреблённого спиртного. Об этом предупредил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Последние исследования свидетельствуют, что безопасной дозы алкоголя не существует. Это правило распространяется и на беременных, и на кормящих женщин. Даже небольшое количество эталона, попав в кровь, окажет воздействие на ребенка. Дети, чьи мамы выпивают и при этом продолжают кормить грудью, становятся нервными, раздражительными, у них может нарушиться сон и аппетит», — рассказал Холдин.
Он добавил, что алкоголь негативно влияет на все органы и системы растущего организма. Кроме того, из-за спиртных напитков может ухудшиться выработка грудного молока — вплоть до его полного исчезновения.

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#спирт
#младенец
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#нарколог
#здоровье
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Подмосковные врачи извлекли из пациента 11-сантиметровый тромб-убийцу
02 августа 2024, 11:14

Фото: iStock/stefanamer

Тромб длиной 11 сантиметров удалили у 76-летнего пациента врачи МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина попал в больницу с жалобами на тянущие боли в правой части живота и отёк правой ноги. Диагностика выявила у пациента подвижный 11-сантиметровый тромб в нижней полой вене. Это самая крупная вена в организме, она впадает в правое предсердие и по ней тромб в любой момент мог переместиться в сердце, а потом в лёгочную артерию.

Пациента отправили на операцию.

«Мы выполнили удаление 11-сантиметрового тромба. Такие тромбы называются «тромб-убийца», так как отрыв и попадание такого крупного тромба в легочную артерию приводит к неминуемой быстрой смерти. Затем мы установили в нижнюю полую вену защитное устройство – кава-фильтр, который улавливает тромбы и предотвращает их попадание в сердце и лёгочную артерию», — рассказал хирург отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ Максим Капранов.

Операция была малоинвазивной, катетер для удаления тромба провели через ярёмную вену. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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Врач Жемчугов раскрыл способы заражения россиян лихорадкой Западного Нила

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#моники
#врачи
#хирург
#медицина
#минздрав мо
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Врач Жемчугов раскрыл способы заражения россиян лихорадкой Западного Нила
Врач Жемчугов заявил о риске заражения от клещей и комаров
01 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/martinatobolova

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что лихорадкой Западного Нила россияне могут заразиться от укусов клещей и комаров.
«В Средиземноморском регионе в дельте реки Нил возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила — находится постоянно. Переносчики вируса — комары и клещи, а резервуары инфекции — птицы и грызуны. Распространяется вирус так: комар кусает зараженное животное или птицу. В Россию вирус попал вместе с перелётными заражёнными птицами, с грызунами, которые находились в трюмах кораблей», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил, что распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и врачей.

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#птицы
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Диетолог Королева объяснила причины набора веса россиянами
01 августа 2024, 20:28

Фото: iStock/Ljupco

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что россияне набирают вес из-за вредной пищи и низкой физической нагрузки.
«Увеличение количества людей, доживших до своего ожирения, связано с ростом цен на продукты питания. Не все имеют достаточно средств, чтобы покупать привычные сезонные продукты. Люди отдают предпочтение дешёвым продуктам с низкой питательной ценностью, которыми насытиться можно лишь в объёме. От того и стремительно набираются лишние килограммы», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

По её словам, роль в этих процессах играет и гиподинамия, которая особенно касается тех, кто работает из дома дистанционно. Малая подвижность также ведёт к накоплению лишних килограмм, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в России за последние пять лет выросла доля людей с лишним весом, достигнув 62,5% в 2023 году.

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В Воскресенске заработал новый центр амбулаторной онкопомощи
01 августа 2024, 19:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр амбулаторной онкологической помощи начал работать в Воскресенской больнице. Это сделает доступнее медицинскую помощь пациентам с онкозаболеваниями из Воскресенска и Егорьевска, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В новом центре ежедневно будут получать помощь около 200 пациентов. Они смогут пройти полный цикл диагностики и лечения, в том числе курс химиотерапии. Центр амбулаторной онкопомощи в Воскресенске стал 25-м в подмосковной сети», – сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
На базе центра открыт дневной стационар на 10 коек. Помимо лечения, доступны КТ- и УЗИ-диагностика, маммография, флюорография, эндоскопические обследование и лабораторная диагностика. Есть возможность проведения телемедицинских консультаций. Все услуги центра оказываются по ОМС.

При подозрении на онкозаболевание пациента к врачу-онкологу в ЦАОП запишет врач-терапевт или узкопрофильный специалист поликлиники.

Для пациентов, состоящих на диспансерном учете, открыта запись через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по телефону 122 или инфомат в поликлинике.

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#егорьевск
#больница
#онкология
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Сотрудники кардиопульта подмосковной скорой провели более 1 млн консультаций
01 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сотрудники кардиопульта, работающего на Московской областной станции скорой помощи, провели уже более 1 млн консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Благодаря работе консультационного центра бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ пациента кардиологу. Специалисты центра дистанционно расшифровывают её, оценивают состояние пациента, и бригада принимает решение о его госпитализации.
«Для пациентов с подозрением на инфаркт очень важна оперативность. За время работы кардиопульта специалисты провели более 1 млн консультаций. В 41% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, в 4% определён острый коронарный синдром, и их госпитализировали в региональные сосудистые центры», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Все бригады подмосковной скорой помощи оснащены новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Именно благодаря этому стала возможной работа кардиопульта.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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