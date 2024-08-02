Кровотечения и переломы: как помочь, а не навредить пострадавшему

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Кровотечения и переломы – довольно распространённые травмы, которые могут произойти в повседневной жизни – например, в результате ДТП, падения с велосипеда или самоката. Правильное оказание первой помощи в таких случаях может значительно снизить риск осложнений.
Если человек, не имеющий медицинского образования, стал свидетелем подобной ситуации, он должен как можно скорее вызвать скорую помощь, а до её прибытия обязательно помочь пострадавшему. Об этом заявила «Радио 1» врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова.
Фото: iStock / HorstBingemer
До прибытия бригады медиков нужно остановить кровотечение, если оно есть. Кровотечение может быть венозным или артериальным.
Если у пострадавшего имеются признаки перелома, деформации конечности, вывих или сильный болевой синдром, важную роль будет играть обезболивание. Но это уже – работа врачей. В качестве же первой помощи нужно зафиксировать конечность.
Фото: iStock / wellphoto
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«Необходимо сохранять спокойствие, делать всё чётко и быстро. Задача – предотвратить развитие таких осложнений, как болевой или травматическое шок, кровотечение, различные инфекции. В первую очередь нужно осмотреть пациента, оценить его жизненно важные функции, понять, есть ли у него дыхание, сердечная деятельность, находится ли он в сознании. И когда свидетель ситуации будет вызывать скорую, он должен будет дать максимум реформации диспетчеру, чтобы к пострадавшему направили профильную бригаду – врачебную или реанимационную», – сказала медик.
Фото: iStock / HorstBingemer
До прибытия бригады медиков нужно остановить кровотечение, если оно есть. Кровотечение может быть венозным или артериальным.
«Если оно артериальное, можно наложить жгут. Если кровотечение венозное, накладываем давящую повязку. Если увидите, что есть какие-то переломы или раны, прежде чем зафиксировать эту часть тела, нужно предварительно обработать рану. Если в ране видны какие-то инородные тела, ни в коем случае нельзя их доставать. По возможности можем обработать рану антисептиками, перекисью водорода или хлоргексидином. Если их нет, нужно просто наложить на рану повязку», – посоветовала Полякова.Фото: iStock / Chinnapong
Если у пострадавшего имеются признаки перелома, деформации конечности, вывих или сильный болевой синдром, важную роль будет играть обезболивание. Но это уже – работа врачей. В качестве же первой помощи нужно зафиксировать конечность.
«Иммобилизацию можем провести подручными средствами, которые окажутся поблизости, под рукой. Это могут быть доски, картон, палки, которые помогут нам обездвижить и зафиксировать руку или ногу», – сказала собеседница «Радио 1».Далее, по словам Светланы Поляковой, нужно дождаться бригады скорой помощи, чтобы отправить пациента в стационар.
Фото: iStock / wellphoto
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Лора Луганская