Жалующуюся на частый секс с 75-летним мужем женщину предупредили о тревожном звоночке

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Если мужчина в возрасте требует слишком много секса, это может быть тревожным звоночком. Такое мнение озвучил ведущий колонки об отношениях в New York Times Филип Галанес.
55-летняя читательница издания пожаловаться, что ее 75-летний супруг каждый день желает интима. Она рассказала, что они в браке уже 25 лет и после выхода на пенсию ее муж стал каждый день требовать секса.
Женщина также поделилась опасением, что у ее супруга может развиваться ранняя деменция. Галанес предложил ей пообщаться с мужем на тему посещения врача, чтобы определить действительно ли это так.
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«Но мне нужно личное время: он не понимает, что я работаю весь день и после долгого пути домой должна приготовить ужин. Друзьям рассказать не могу, они подумают, что я сошла с ума», — поделилась уставшая женщина.
«Как и все мы, я умею гуглить. Я тоже обнаружил, что чрезмерный интерес к сексу может быть признаком деменции. Кроме того, на пенсии людям бывает одиноко. Если он не занят чем-то значимым каждый день, если нет хобби и общения с другими людьми, он сильнее хватается за вас», — предупредил автор.Он также посоветовал ей все же откровенно пообщаться с друзьями и выговориться, чтобы не чувствовать себя изолированной.
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Алина Юрчак