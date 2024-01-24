Гастроэнтеролог Феклистова рассказала об опасности детокс-диет для печени

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Детокс-диеты могут навредить организму. Особенно опасно неконтролируемое потребление БАДов во время «чистки».
«Если вы действительно хотите помочь своей печени, то придерживайтесь здорового образа жизни: соблюдайте режим питания, следите за весом, занимайтесь физкультурой. Откажитесь от вредных привычек», — говорит Анастасия Феклистова.«Разгрузочные» дни могут повысить риск сбоя в работе организма. Из-за голодания развивается желчнокаменная болезнь.
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