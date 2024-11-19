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Жительница Видного сломала нос, уронив на него смартфон

Фото: iStock / Georgiy Datsenko

Фото: iStock / Georgiy Datsenko

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Врачи Видновской больницы вылечили нос девушки, сломанный из-за падения на него мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 24-летняя девушка с травмой носа. Она получила её, когда уснула с телефоном в руке. Гаджет выскользнул из и упал на переносицу. Диагностика выявила у пациентки перелом костей носа со смещением отломков.
«Мы вправили смещённые отломки скелета носа под местным обезболиванием и зафиксировали в правильном положении. Через 10 дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат. Орган функционирует нормально. При подобных травмах нужна срочная медицинская помощь, чтобы отломки костей не срослись в неправильном положении, иначе исправление будет сложным и травматичным», – сказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.


Сейчас девушка выписана из больницы и вернулась к привычной жизни. Она намерена отказаться от использования смартфона перед сном.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#здравоохранение
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Инфекционист Мескина раскрыла основную опасность норовируса
19 ноября 2024, 14:19

Фото: iStock/selvanegra

Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского инфекционист Елена Мескина заявила, что опасность норовируса заключается в его заразности как кишечной инфекции.
Она предупредила, что заразится инфекцией можно в том числе через воду из кулера.

«Вода из кулера — самая частая причина заражения норовирусной инфекцией. Второй тип — это наиболее частый, наиболее распространенный тип норовируса. Это очень заразная инфекция, но, с другой стороны, ничем таким серьезным она не угрожает. Как правило, это очень короткая инфекция», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Мескина.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что игнорирование покраснений и зуда на руках приводит к инфицированию всего организма.

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#врачи
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#терапевт
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В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 4,2 млн человек
19 ноября 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 4,2 млн жителей Московской области получили прививку от гриппа этой осенью, сезонная кампания по вакцинации продолжается, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вакцинация является основным способом защититься от гриппа и его осложнений. Пройти иммунизацию можно в поликлинике или мобильном комплексе. Всего с начала прививочной кампании прививку от гриппа сделали уже более 4,2 млн человек», — сказал исполняющий обязанности главы областного Минздрава Максим Забелин.
Для того чтобы сделать прививку в мобильном комплексе, нужно иметь с собой полис обязательного медицинского страхования и паспорт. График работы мобильных комплексов размещён на сайте министерства. В поликлинике можно привиться от гриппа по предварительной записи.

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Врачи НИКИ объяснили, почему важно знать о мерах профилактики герпеса
19 ноября 2024, 13:41

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 18 по 24 ноября проходит Международная неделя герпеса. Герпетическая инфекция занимает второе место среди вирусных заболеваний по частоте заболеваемости после ОРВИ. Герпес может привести к серьёзным осложнениям, поэтому необходимо знать о методах профилактики вируса, особенно для детей и подростков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Попав в детский организм, герпес остается в нем на всю жизнь. Обострения могут возникать на фоне переохлаждения, ОРВИ, падения иммунитета после болезни. Для уменьшения рисков обострения важно повышать иммунитет ребенка и обучить его простым правилам гигиены», — поделилась главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, доктор медицинских наук Нисо Одинаева.
Заболевание проявляется высыпаниями на слизистой оболочке рта, губах и дёснах, а также повышением температуры и слабостью.

«Лекарства от герпеса пока нет. Но есть препараты, которые могут помочь уменьшить симптомы и снизить частоту рецидивов. При появлении симптомов герпеса важно обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи», — сказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
Важный аспект профилактики герпеса — личная гигиена и укрепление иммунитета. Если вирус обостряется часто, следует обратиться к врачу-инфекционисту или иммунологу.

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В Клинскую больницу поступило более 200 единиц медицинского оборудования
19 ноября 2024, 13:12

Фото: istockphoto /

Клинская больница получила более 200 единиц современного медицинского оборудования, сообщает главный врач больницы Ольга Стебловская.
Кроме того, она подчеркнула, что с начала 2024 года в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы» в больницу поступило 207 единиц техники общей стоимостью около 301 миллиона рублей.

Новая аппаратура была распределена по всем отделениям больницы. В неонатальное отделение поступили инкубаторы и аппараты искусственной вентиляции лёгких, в реанимацию — наркозно-дыхательная аппаратура, в хирургию — радионож и лазерный скальпель, а в эндоскопическое отделение — видеогастроскопы. Также в больницу поставили почти 80 функциональных медицинских кроватей для лежачих пациентов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Самым важным и дорогостоящим приобретением этого года стал магнитно-резонансный томограф, которого ранее в больнице не было. Это значительно расширит диагностические возможности больницы как для стационарных, так и для амбулаторных пациентов, подчеркнула Ольга Стебловская.

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#подмосковье
#оборудование
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Сотрудники Раменской больницы выиграли на премии «Подмосковный врач»
19 ноября 2024, 12:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Московской области третий год подряд проходит ежегодная профессиональная премия для медицинских работников «Подмосковный врач». В нём могут участвовать специалисты со всей Московской области, у которых есть медицинское образование и опыт работы в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Московской области не менее 10 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Конкурсные испытания состояли из компьютерного тестирования, выполнения заданий на компьютере и решения ситуационных задач, что обеспечило более объективную оценку навыков медицинских работников. Победителей определила экспертная комиссия, состоящая из главных внештатных специалистов, учёных и практикующих врачей из медицинских учреждений Московской области.

«Принимала участие в подобном конкурсе впервые. Было не просто, мы проходили разные конкурсные испытания, которые оценивали эксперты. Несомненно, это замечательный опыт, однако стать победителем – это что-то особенное! Для меня победа в конкурсе означает, что мой труд и усилия были оценены, и это приносит особую радость и удовлетворение», — рассказала врач-невролог Наталья Наволокина.
Все победители конкурса получат единовременную выплату в размере 180 000 рублей.

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На работу в Раменскую больницу вышел новый врач-дерматовенеролог
19 ноября 2024, 11:53

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Врач-дерматовенеролог Анастасия Лучкина приступила к работе в кожно-венерологическом отделении Раменской больницы, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Я родилась в семье медиков, и вопроса кем стать, когда вырасту, у меня не возникало. Я не видела себя нигде, кроме медицины, о других профессиях даже не задумывалась», —рассказала Анастасия Лучкина.
Молодой врач в 2021 году закончила Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «Лечебное дело», а в 2023 году — ординатуру по специальности «Дерматовенерология» в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) им. М. Ф. Владимирского.

В администрации округа напомнили, что для медиков в регионе введён ряд льгот и программ социальной поддержки, включая выплату компенсации за аренду жилья, выплату молодым специалистам, соципотеку и пр.

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#медицина
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В Московской области с начала года неонатальный скрининг прошли около 60 тыс. детей
19 ноября 2024, 11:13

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области проводится неонатальный скрининг для новорожденных, который выявляет генетические заболевания на ранних стадиях, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение. Отмечу, что с начала года наши врачи провели обследование более 60 тыс. новорожденных», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В Московской области функционирует интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», содержащий информацию о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Московской области действует единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Для связи можно использовать номер телефона 8 (800) 550-30-03. Звонки принимаются бесплатно и ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#подмосковье
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Подмосковных IT-специалистов приглашают принять участие в неделе донорства
19 ноября 2024, 09:46

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Очередная акция «Неделя IT-донора» пройдёт в России со 2 по 7 декабря, принять в неё участие приглашаются и подмосковные специалисты цифровой сферы, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«IT -донор — это сообщество айтишников, которые сдают кровь, а также социально ответственных IT -компаний, поддерживающих донорское движение. Проект стартовал в 2020 году в Екатеринбурге. Донорские недели в рамках этого движения проводятся два раза в год», — говорится в сообщении.
Для участия в акции предлагается пройти регистрацию при помощи бота «ВКонтакте» или Telegram-бота. Затем выбрать ближайшую станцию переливания крови и ознакомиться с правилами донации. Отмечается, что участниками акции могут стать не столько специалисты IT-сферы, но и все желающие. Подробная информация размещена на сайте проекта.

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Врач Золотарева заявила об опасности длительного сна
18 ноября 2024, 21:03

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Длительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, замедляет метаболизм и вызывает набор веса. Продолжительный сон также снижает уровень бодрости и активности, что ухудшает общее самочувствие», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист.

Она отметила, что причинами гиперсна могут быть ментальные нарушения, эндокринные сбои, хронические болезни, а также приём некоторых медикаментов.

До этого врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев заявил, что бороться с артериальной гипертензии нужно не с помощью снижения давления медикаментозно, а укреплять сердечно-сосудистую систему.

«Надо бороться с причиной, улучшать состояние сердечно-сосудистой системы, а не снижать давление. Если мы говорим о каких-то чудовищных цифрах, то здесь человеку некомфортно от того, что его организм пытается создать нормальное перфузионное давление, поэтому приём препаратов будет оправдан. Но мы при этом не можем снижать давление до цифр вроде 120 на 80. Даже снижение давления до цифр 140 на 100 преступно. Если снизить давление до ничтожных величин, для человека в возрасте это будет просто убийством тканей его организма», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с «Радио 1» сообщал, что в течение ночи человек меняет позы до 150 и больше раз.

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