Жительница Видного сломала нос, уронив на него смартфон

Фото: iStock / Georgiy Datsenko
Врачи Видновской больницы вылечили нос девушки, сломанный из-за падения на него мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 24-летняя девушка с травмой носа. Она получила её, когда уснула с телефоном в руке. Гаджет выскользнул из и упал на переносицу. Диагностика выявила у пациентки перелом костей носа со смещением отломков.
Сейчас девушка выписана из больницы и вернулась к привычной жизни. Она намерена отказаться от использования смартфона перед сном.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Читайте также:
В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 4,2 млн человек
Врачи НИКИ объяснили, почему важно знать о мерах профилактики герпеса
В Клинскую больницу поступило более 200 единиц медицинского оборудования
«Мы вправили смещённые отломки скелета носа под местным обезболиванием и зафиксировали в правильном положении. Через 10 дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат. Орган функционирует нормально. При подобных травмах нужна срочная медицинская помощь, чтобы отломки костей не срослись в неправильном положении, иначе исправление будет сложным и травматичным», – сказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.
Сейчас девушка выписана из больницы и вернулась к привычной жизни. Она намерена отказаться от использования смартфона перед сном.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Читайте также:
В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 4,2 млн человек
Врачи НИКИ объяснили, почему важно знать о мерах профилактики герпеса
В Клинскую больницу поступило более 200 единиц медицинского оборудования
Лора Луганская