В Московской области привили от гриппа уже более 1 млн детей

Фото: Минздрав МО
Вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала прививочной кампании в этом году прошли около 1 млн детей. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Записаться на приём можно по телефону 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье». Врач проведет осмотр ребёнка и при отсутствии противопоказаний сделает прививку.
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Лора Луганская