Бюджетное правило 2026: почему его хотят ужесточить, что ждёт россиян и причем здесь девальвация рубля?
Россия может изменить одно из ключевых правил своей финансовой системы — бюджетное правило, от которого зависит курс рубля, наполнение резервов и даже уровень цен. Экстренные решения уже обсуждаются, а эксперты предупреждают о возможных последствиях — от ослабления национальной валюты до роста инфляции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Показатели будут чуть смещены»: срочная корректировка бюджета на 2026 год
Власти России в ускоренном порядке готовят изменения бюджетного правила, чтобы поддержать Фонд национального благосостояния. На фоне нестабильной внешней конъюнктуры параметры бюджета на 2026 год могут быть скорректированы. Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» допустил пересмотр ключевых показателей.
При этом глава Минфина подчеркнул, что все социальные и технологические обязательства перед гражданами будут выполнены. Одновременно правительство рассматривает вариант ужесточения бюджетного правила.
Что такое бюджетное правило простыми словами?
Бюджетное правило — это механизм распределения нефтегазовых доходов, позволяющий формировать финансовую «подушку безопасности» в виде Фонда национального благосостояния.
Если объяснять проще, государство действует как семья, которая откладывает часть доходов «на чёрный день». Деньги, полученные сверх установленной базовой цены на нефть, направляются в резерв. Если же доходов не хватает, средства берут из накоплений.
Сейчас цена отсечения составляет около 59 долларов за баррель. Именно от неё зависит, сколько денег пойдёт на текущие расходы, а сколько — в ФНБ.
При этом важно учитывать: речь идёт не о выручке от нефти, а о налогах, которые поступают в бюджет от нефтегазового сектора.
Покупка и продажа валюты
Механизм работы бюджетного правила напрямую связан с операциями на валютном рынке.
Если доходы превышают план, государство через Центробанк покупает иностранную валюту и золото, направляя их в ФНБ. Это увеличивает спрос на валюту и, как правило, ослабляет рубль.
Если же доходов не хватает — ситуация обратная. Минфин продаёт валюту из резервов, компенсируя дефицит бюджета. В этом случае рубль, напротив, может укрепляться.
Такой сценарий наблюдался в конце 2025 года и начале 2026-го, когда цены на нефть опустились ниже базового уровня, а курс доллара оказался ниже заложенного в бюджет.
Ожидаемое снижение базовой цены нефти
В рамках рассматриваемых нововведений, базовую цену нефти могут снизить до 45–50 долларов за баррель. Это связано с падением стоимости российского сырья и рисками для доходной части бюджета.
Если такое решение примут, объёмы операций с валютой изменятся: продажа активов из ФНБ может сократиться, что отразится на курсе рубля. В Кремле признают снижение нефтегазовых доходов, но подчеркивают, что ситуация остаётся контролируемой.
«В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается, в том числе возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не вижу ни одного шанса»: рубль под давлением
Как полагают эксперты, изменения бюджетного правила могут привести к ослаблению рубля. Причиной тому станет сокращение объёмов продажи валюты для покрытия бюджетного дефицита. По прогнозам, курс доллара может приблизиться к отметке в 100 рублей. Аналогичную оценку дал глава «Сбера» Герман Греф.
«Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», — заявил он.
Таким образом, корректировка бюджетного правила способна повлиять не только на макроэкономику, но и на повседневную жизнь граждан.
«Чрезвычайно опасный шаг»: риск девальвации и инфляции в России
Экономист Василий Колташов считает, что обсуждаемые меры фактически ведут к девальвации национальной валюты.
«Появились оценки, что падение должно дойти до 100 рублей за доллар. Мы уже видели такой курс и, кстати говоря, получили последствия инфляционные внутри экономики весьма тяжелые для основной массы населения», — подчеркнул он.
По его мнению, таким образом Минфин пытается закрыть дефицит бюджета за счёт резервов.
«Формально это даст рост цен, вызванный общими инфляционными процессами, наполнение бюджета в годовых границах. А дальше мы увидим падение в российской экономике», — допустил собеседник.
Колташов также предупреждает о возможном социальном недовольстве.
«Но предлагается, на мой взгляд, чрезвычайно опасный шаг — взять и девальвировать национальную валюту. У нас специальная военная операция. Это вызовет сильнейшее социальное недовольство и загубит рост», — сказал он.
Где искать деньги: экономия, реформы и спорные идеи
Вместо девальвации эксперт предлагает искать внутренние резервы и оптимизировать расходы.
Среди возможных мер:
- сокращение программ социальной ипотеки в крупных городах;
- отказ от субсидирования застройщиков;
- активное развитие инфраструктуры, включая высокоскоростные железные дороги.
По его мнению, такие проекты способны стимулировать экономику и увеличить доходы бюджета за счёт роста внутреннего спроса.
Отдельно он высказался о системе образования:
«Академическая бюрократия — хозяйка этих денег, не правительство и не российский народ. Все это никакого отношения к бюджету не имеет. <…> Поверьте, эти деньги будут более полезны в бюджете, нежели вне его», — заявил Колташов.
«Есть на чем экономить»: скрытые резервы и жесткие решения
Эксперт уверен, что государство может сократить значительную часть неэффективных расходов. Он предлагает пересмотреть структуру бюджетных трат, упразднить лишние управленческие звенья и навести порядок в ключевых сферах.
«Они только мешают, и это сэкономленные деньги. Надо смотреть не на верхние строчки бюджета, как это привыкли делать в рамках бухгалтерского подхода в Минфине, а на то, что за этими строчками находится», — подчеркнул он.
Также он напомнил о возможности использования различных активов и необходимости усиления роли государства в экономике.
По его словам, без системных изменений и расширения внутреннего потребления добиться устойчивого роста будет сложно, а текущие решения могут лишь усилить существующие проблемы.