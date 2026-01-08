«Не очень результативные попытки»: Таролог рассказал, какой будет российская экономика в 2026 году

08 января 2026, 11:45

Фото: iStock/Max Zolotukhin

2026 год официально вступил в свои права. Каким он будет для экономического направления России?





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что общая ситуация в 2026 году описывается как замедление и стагнация с не очень результативными попытками выйти из неё.





«На период с января по апрель первая выпавшая карта 7 Жезлов указывает на борьбу в попытках удержать экономику на плаву, на более серьёзное затягивание гаек в отдельных её секторах. 6 Мечей в этом раскладе указывает на попытки подтолкнуть экономику к развитию, но выпавшая рядом 8 Жезлов указывает на то, что попытки эти не будут иметь ощутимого успеха», — сказал он.

«В период с мая по август первая выпавшая карта 10 Жезлов указывает на ситуацию сильного давления. Он же говорит о тяжёлом движении экономики страны, о тяжести груза проблем. Рядом вышел старший аркан Жрица. Жрица — это карта анализа, то есть наши лидеры будут активно анализировать происходящую ситуацию и искать пути выхода из неё. И судя по выпавшей за Жрицей карте 6 Жезлов, результативное краткосрочное решение по выходу из экономических проблем будет найдено», — поделился таролог.

«На период с сентября по декабрь первой картой вышла 4 Пентаклей — карта попыток сдерживания экономики в том числе и сдерживания покупательской активности. За ней идёт аркан 6 Пентаклей, который указывает на финансовую помощь. И тут возможны варианты от кредитов или совместных проектов с политическими партнёрами до заимствований из Фонда национального благосостояния. То есть идёт речь о вливании дополнительных денег в российскую экономику», — рассказал собеседник.