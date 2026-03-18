Россиян предупредили о квитанциях со старой датой оплаты ЖКХ за март
В марте россияне могут получить квитанции со старой датой оплаты жилищно-коммунальных услуг до 10 апреля. Об этом РИА Новости сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
С 1 марта вступили в силу новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь владельцы и арендаторы жилья должны вносить платежи не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным, а не 10-го, как это было ранее. Однако некоторые расчётные центры и управляющие компании могут использовать устаревшие шаблоны с прежней датой оплаты.
Эксперт напомнил, что федеральный закон имеет приоритет над информацией, указанной в платёжной квитанции. Если в ней указана старая дата оплаты, Бондарь рекомендует обратиться в управляющую компанию по телефону и сообщить об ошибке. Желательно также продублировать обращение через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».
В случае отказа управляющей компании внести необходимые изменения и продолжать рассылать платёжные документы с неправильной датой, следует подать жалобу в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, заключил он.
