Финансовый аналитик рассказал о том, кто и зачем удерживает рубль на пике
Аналитик Калугин: укрепление рубля временное и опасное для экспортёров явление
Российская валюта, показавшая с начала года рост около 40-45% к доллару и вошедшая по версии Bloomberg в пятёрку самых доходных мировых активов, демонстрирует динамику, которая плохо укладывается в традиционные экономические модели. Финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с «Радио 1» усомнился в естественности текущего укрепления рубля, назвав его инструментом борьбы с инфляцией, болезненным для экспортёров.
По его мнению, за этим стоит ручное управление курсом со стороны Центрального банка.
«Я считаю, что курс управляется своего рода искусственно, с помощью центрального банка», — заявил Виталий Калугин.Он пояснил, что после введения санкций на биржевой курс механизм формирования стоимости доллара перешёл в плоскость запросов котировок у крупнейших банков, подконтрольных регулятору. Это позволяет тому оказывать решающее влияние. По словам аналитика, целью такого «квазиуправления» является сдерживание инфляции через удешевление импорта, однако это наносит серьёзный удар по экспортно-ориентированным отраслям.
«Это большой удар по традиционным экспортерам, по нефтяникам, по металлургам, по угольщикам. У них нет прибыли при высокой налоговой нагрузке», — отметил Калугин.Он добавил, что при текущем курсе около 78 рублей за доллар выручка компаний, получающих доход в валюте, но конвертирующих её по заниженному курсу, существенно страдает. В то же время равновесный уровень, исходя из торгового баланса, находится в районе 95-100 рублей. В краткосрочной перспективе, считает эксперт, население может выигрывать от укрепления рубля за счёт удешевления зарубежных поездок и импортных товаров. Однако для экономики в целом, зависимой от экспорта сырья, критически важна более слабая национальная валюта. Прогнозируя дальнейшую динамику, Виталий Калугин предположил, что Банк России будет поддерживать высокий курс, пока не добьётся устойчивого снижения инфляции. Давление со стороны экспортёров, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями, способно заставить регулятор ослабить рубль уже в первом квартале следующего года.