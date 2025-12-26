Финансовый аналитик рассказал о том, кто и зачем удерживает рубль на пике

26 декабря 2025, 12:09

Аналитик Калугин: укрепление рубля временное и опасное для экспортёров явление

Российская валюта, показавшая с начала года рост около 40-45% к доллару и вошедшая по версии Bloomberg в пятёрку самых доходных мировых активов, демонстрирует динамику, которая плохо укладывается в традиционные экономические модели. Финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с «Радио 1» усомнился в естественности текущего укрепления рубля, назвав его инструментом борьбы с инфляцией, болезненным для экспортёров.





По его мнению, за этим стоит ручное управление курсом со стороны Центрального банка.

«Я считаю, что курс управляется своего рода искусственно, с помощью центрального банка», — заявил Виталий Калугин.

«Это большой удар по традиционным экспортерам, по нефтяникам, по металлургам, по угольщикам. У них нет прибыли при высокой налоговой нагрузке», — отметил Калугин.