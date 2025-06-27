Экономист Беляев рассказал, как снижение ставок по вкладам повлияет на россиян

27 июня 2025, 14:43

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Сбер объявил о снижении ставок по ипотеке, кредитам и вкладам. С 30 июня банк снизит минимальные ставки по потребительским кредитам на 1 п.п. С этого же дня снизятся ставки по вкладам. С 1 июля Сбер снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 п.п. в зависимости от первоначального взноса, а также введет скидку на 1 п.п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов.





Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» рассказал, как снижение ставок по вкладам повлияет на клиентов.





«Пока ставка остается в достаточно высокой зоне. На мой взгляд, банковские вклады являются наиболее предпочтительной формой вложения денег для подавляющего большинства населения. Надо быть готовыми к тому, что высокие ставки по банковским вкладам — это временное явление. Постепенно они упадут до такого уровня, к которому мы все привыкли», — отметил эксперт.

«Для рынка иногда важен не столько факт снижения, сколько уверенность в том, что это будет стабильно и будет продолжаться. Этой уверенности на сегодняшний день нет», — пояснил финансовый аналитик.

«Когда речь идет о льготном кредитовании, то банкам доплачивают из бюджета разницу между фактической и рыночной ставками. Бюджету придется платить чуть меньше по льготному кредитованию. Это единственное, что финансово значимо. Все остальное находится в режиме ожидания», — добавил экономист.