В Госдуме предложили обнулить ставку по ипотеке для молодых семей

Депутат Останина предложила обнулить ставку по ипотеке для молодых семей
Фото: iStock/SewcreamStudio

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила обнулить ставку по ипотеке для молодых семей, сообщает NEWS.ru



Она отметила, что поддержит любую инициативу, связанную с послаблением ипотечных ставок.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области, генеральный директор агентства недвижимости «Оранж» Олеся Пикалова рассказала «Радио 1», что нужно учесть при оформлении семейной ипотеки.

Анастасия Чубина

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