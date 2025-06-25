В Госдуме предложили обнулить ставку по ипотеке для молодых семей
Депутат Останина предложила обнулить ставку по ипотеке для молодых семей
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила обнулить ставку по ипотеке для молодых семей, сообщает NEWS.ru
Она отметила, что поддержит любую инициативу, связанную с послаблением ипотечных ставок.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области, генеральный директор агентства недвижимости «Оранж» Олеся Пикалова рассказала «Радио 1», что нужно учесть при оформлении семейной ипотеки.
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