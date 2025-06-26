«50 рублей за доллар»: Эксперт высказался об укреплении рубля

26 июня 2025, 18:26

Политолог Колташов считает, что 50 рублей за доллар – это не фантастика

Фото: Istock/Valeriya

Экономист Василий Колташов заявил, что вероятность 50 рублей к 1 доллару велика, а президенту США будет весьма выгодна.





В беседе с «Татар-информ» Колташов заявил, что глава США поддерживает вливание больших денежных средств в экономику за счет понижения ставки, но с его идеями не согласна ФРС США.



«50 рублей за доллар – это не фантастика, но у этой идеи, у этого прогноза на пути стоит Колин Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США, который не намерен идти на уступки Дональду Трампу, не намерен ослаблять доллар», — считает эксперт.