Экономист объяснил, почему РФ еще рано переходить на четырехдневную рабочую неделю

25 июня 2025, 17:08

Экономист Кульбака: для РФ сейчас неактуальна четырехдневная рабочая неделя

Фото: iStock/ littlehenrabi

РФ не готова перейти на четырехдневную рабочую неделю, как это в качестве эксперимента планируется в Польше с 30 июня. Об этом заявил экономист Николай Кульбака.







«В принципе, экономисты давно говорят, что это не приведет к потере объемов производства. При условии, что речь не идет о сдельной работе», — выразил свое мнение эксперт в беседе с «Татар-информом».