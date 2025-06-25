Экономист объяснил, почему РФ еще рано переходить на четырехдневную рабочую неделю
Экономист Кульбака: для РФ сейчас неактуальна четырехдневная рабочая неделя
РФ не готова перейти на четырехдневную рабочую неделю, как это в качестве эксперимента планируется в Польше с 30 июня. Об этом заявил экономист Николай Кульбака.
«В принципе, экономисты давно говорят, что это не приведет к потере объемов производства. При условии, что речь не идет о сдельной работе», — выразил свое мнение эксперт в беседе с «Татар-информом».
Со слов Кульбаки, для России четырехдневная рабочая неделя неактуальна, так как по производительности труда страна сильно отстает от Польши. Эксперт уточнил, что сначала РФ необходимо решить иные проблемы.
Из преимуществ введения «четырехдневки» Кульбака назвал снижение нагрузки на офис и создание комфортной обстановки для сотрудников. В качестве эксперимента можно сократить время работы в офисе для тех работников, чей труд не ограничивается 40 часами в неделю, добавил экономист.
Отмечалось, что польское министерство по делам семьи, труда и социальной политики с 30 июня запускает пилотную программу, согласно которой рабочее время сократится с пяти до четырех дней в неделю. Известно, что заработная плата останется прежней, а рабочих мест не станет меньше.