Экономист дал совет россиянам после снижения ключевой ставки

03 ноября 2025, 12:29

Экономист Черков: после снижения ключевой ставки не стоит торопиться с кредитом

Впервые за долгое время Центробанк России в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Это решение многие эксперты называют сигналом к переменам. Что теперь будет с инфляцией, которая, по прогнозам ЦБ, вернется к цели в 4-5% только к 2026 году?





Стоит ли сейчас брать кредиты и делать сбережения? На эти и другие важные вопросы в беседе с «Радио 1» ответил экономист Максим Черков.



По его мнению, хотя снижение на 0,25 процентного пункта является минимальным, оно подтверждает явный тренд на смягчение денежно-кредитной политики. Экономист отметил, что действия Центробанка свидетельствуют об определенных успехах в борьбе с инфляцией. Черков подчеркнул, что дальнейшее снижение ставки будет способствовать росту деловой активности, который уже наблюдается после нескольких предыдущих снижений.



Наибольший стимул для роста получат наиболее кредитозависимые сектора.





«В их числе — строительство, особенно жилое, где возможность граждан приобретать недвижимость напрямую зависит от рыночных ставок по ипотеке», — пояснил экономист.

