Экономист дал совет россиянам после снижения ключевой ставки
Впервые за долгое время Центробанк России в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Это решение многие эксперты называют сигналом к переменам. Что теперь будет с инфляцией, которая, по прогнозам ЦБ, вернется к цели в 4-5% только к 2026 году?
Стоит ли сейчас брать кредиты и делать сбережения? На эти и другие важные вопросы в беседе с «Радио 1» ответил экономист Максим Черков.
По его мнению, хотя снижение на 0,25 процентного пункта является минимальным, оно подтверждает явный тренд на смягчение денежно-кредитной политики. Экономист отметил, что действия Центробанка свидетельствуют об определенных успехах в борьбе с инфляцией. Черков подчеркнул, что дальнейшее снижение ставки будет способствовать росту деловой активности, который уже наблюдается после нескольких предыдущих снижений.
Наибольший стимул для роста получат наиболее кредитозависимые сектора.
«В их числе — строительство, особенно жилое, где возможность граждан приобретать недвижимость напрямую зависит от рыночных ставок по ипотеке», — пояснил экономист.Отвечая на вопрос о выгодной финансовой стратегии для населения, Максим Черков дал четкий совет. Несмотря на начавшийся цикл смягчения, текущая ключевая ставка все еще более чем в два раза превышает инфляцию. В таких условиях депозиты и вложения в государственные облигации остаются привлекательными. От оформления потребительских и автокредитов (если они не льготные) эксперт советует воздержаться, так как их стоимость для заемщика остается крайне высокой.