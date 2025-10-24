С 2026 года в России страховые пенсии вырастут на 7,6%
С 1 января 2026 года в России страховые пенсии вырастут на 7,6%. Об этом заявила член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
В беседе с «Татар-информ» депутат отметила, что повышение коснется всех 38 млн получателей и превысит прогнозируемую инфляцию.
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на уровень инфляции (примерно 6,8%) для 3,5 млн граждан. Военные пенсионеры и представители силового блока получат прибавку с 1 октября 2026 года — около 4%, при этом их средняя пенсия после повышения составит 46 тыс. рублей.
