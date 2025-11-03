Риелтор назвал главные проблемы жилищного рынка

03 ноября 2025, 10:09

Риелтор Апрелев призвал субсидировать ставку по аренде после рождения ребенка

Фото: istockphoto / Evkaz

С 1 февраля 2026 супруги больше не смогут оформлять два отдельных льготных кредита по ипотеке. О том, кто мог этим воспользоваться ранее и к каким последствиям вела эта схема, в беседе с «Радио 1» рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.





Он предположил, что гипотетически схемой могли пользоваться те, кому не хватало лимита по одному кредиту на покупку жилья нужной площади. В этом случае супруги могли брать кредиты порознь, чтобы потом объединить средства на одну большую квартиру или купить две — в своем и другом регионе. Отвечая на вопрос, не спровоцирует ли запрет волну фиктивных разводов для обхода нового правила, риэлтор выразил сомнение. Он отметил, что, несмотря на теоретическую возможность, подобные случаи вряд ли были массовыми и не представляли системной угрозы.



Гораздо более значимой поправкой эксперт назвал возможность корректировки ставок по смешанным ипотекам. Это должно сделать рынок прозрачнее и помочь семьям, которые вынуждены докупать недостающие метры по рыночной ставке. Говоря о росте цен на недвижимость, Апрелев видит проблему не столько в банках, сколько в системе долевого строительства. По его мнению, абсурдна сама схема, при которой люди берут кредит под проценты за еще не построенное жилье и платят, не имея возможности вселиться.

«Вы деньги заплатили, на эскроу-счет деньги разместили, проценты платите, а жилье получить даже в те сроки, которые вам обещали, не можете. Это та ситуация, в которой полная демотивация покупать жилье на рынке новостроек», — констатировал эксперт.