Эксперт объяснил, кому и почему стоит бояться цифрового рубля

28 октября 2025, 12:11

Экономист Беляев: цифровой рубль – закономерный этап развития денежной системы

Фото: istockphoto / Nikolay Evsyukov

В России стартует новая денежная эра — уже осенью 2026 года страну ждет массовое внедрение цифрового рубля. Согласно свежему исследованию, россияне видят в нем надежный инструмент для оплаты налогов и госуслуг, однако получать в нем зарплату готовы далеко не все. Чем на самом деле является цифровой рубль, кому он выгоден, а кого может серьезно напугать?





В тонкостях грядущей финансовой реформы в эфире «Радио 1» разбирался финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По мнению эксперта, сам термин «внедрение» является в корне неверным и создает у людей необоснованные страхи.

«Я вообще считаю, что слово "внедрение" тут совсем неправильное, потому что оно сразу настораживает. Это значит что-то силовое, противоестественное», — поясняет Михаил Беляев.

«Рубль цифровой — это порождение и следствие общей волны научно-технического прогресса. Это просто естественный ход экономической эволюции», — подчеркивает эксперт.

«Неудобства для определенных людей, которые работают в тени, не хотят платить налоги, скрывают свои заработки... Вот эти цифровые рубли легче пометить, то есть придать им определенную окраску», — отмечает Беляев.