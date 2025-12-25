Эксперт раскрыл причины ожидаемого роста цен на связь в 2026 году

25 декабря 2025, 13:45

Специалист Ящук: рост цен на связь в 2026 году вызвала модернизация оборудования

Фото: Istock/AnuchaCheechang

Цены на услуги связи в России вырастут в 2026 году. Такое мнение в интервью НСН высказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук.





По словам эксперта, мобильные операторы в последние годы потратили миллиарды рублей на закупку оборудования и модернизацию сетей.

«Инфраструктурные объекты подорожали для операторов примерно в полтора раза за последние пять лет. Это автовышки, опоры связи, металлоизделия и многое другое. А за этот промежуток времени операторы не поднимали цены на тарифы», — пояснил Ящук.