Эксперт раскрыл причины ожидаемого роста цен на связь в 2026 году
Специалист Ящук: рост цен на связь в 2026 году вызвала модернизация оборудования
Цены на услуги связи в России вырастут в 2026 году. Такое мнение в интервью НСН высказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук.
По словам эксперта, мобильные операторы в последние годы потратили миллиарды рублей на закупку оборудования и модернизацию сетей.
«Инфраструктурные объекты подорожали для операторов примерно в полтора раза за последние пять лет. Это автовышки, опоры связи, металлоизделия и многое другое. А за этот промежуток времени операторы не поднимали цены на тарифы», — пояснил Ящук.По мнению специалиста, повышение НДС добавит операторам около 5% расходов. К этому добавляются миллиардные затраты на 5G, дополнительный налог в 2% и высокие кредитные ставки. Эксперт считает, что в этих условиях повышение цен выглядит логичным шагом. По его оценке, рост тарифов не должен превысить 5%.