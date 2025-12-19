Россиянам объяснили, как отразится на экономике РФ снижение ключевой ставки
Экономист Беляев: Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики
Снижение ключевой ставки не приведет к заметным изменениям в экономике, однако станет важным сигналом для финансового рынка. Об этом рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Напомним, 19 декабря Центробанк понизил ключевую ставку с 16,5% до 16%.
«Снижение ключевой ставки на полпроцента было ожидаемым шагом. Это решение не приведет к заметным изменениям в деловой активности, поскольку разница между ставками слишком мала. Тем не менее сам факт снижения можно рассматривать как положительный сигнал для участников рынка», — пояснил Беляев в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, сейчас экономике важно видеть последовательность действий регулятора. В случае уверенности бизнеса в продолжении процесса снижения, появятся стимулы для привлечения кредитов и развития деятельности.
Беляев отметил, что банки после снижения «ключа» будут снижать ставки по депозитам, однако проценты по кредитам будут корректироваться медленнее из-за сохраняющихся инфляционных рисков.
Ранее доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб заявил Общественной Службе Новостей, что Центральный банк действительно снижает жесткость проведения денежно-кредитной политики.
«Сейчас общий тренд идет на то, что экономика действительно достаточно охлаждена, и есть все основания стимулировать ее активность, в том числе через доступность кредитов, а это, конечно же, ключевая ставка, она тут является индикативным показателем», — уточнил эксперт.
Тем не менее Твердохлеб отметил, что в дальнейшем тренд на снижение, вероятно, будет сохраняться, несмотря на высокие риски инфляции.