«Алчность и недальновидность»: эксперт раскритиковала идею дифференциации ставок по семейной ипотеке
Власти готовятся ужесточить условия одной из самых популярных льготных программ — семейной ипотеки. Рассмотрение инициативы о введении дифференцированных ставок запланировано в Госдуме на начало следующего года. По мнению экспертов, это вынужденный шаг, который, однако, еще сильнее ударит по доступности жилья для семей с детьми. Подробности — в комментарии президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко для «Радио 1».
Планируемое изменение — это, по сути, мера по оптимизации расходов дефицитного бюджета, считает эксперт. Программу льготной ипотеки, изначально введенную в 2020 году для поддержки строительной отрасли, не прекращали уже шесть лет. За это время рынок перегрелся, а цены на жилье выросли вдвое, однако доступность квартир для граждан только ухудшилась по сравнению с «доковидным» 2019 годом. Теперь программу решили «прикрутить к гайке», дифференцировав ставки в зависимости от количества детей: 12% — для семей с одним ребенком, 6% — с двумя и 4% — с тремя и более. По словам Ирины Радченко, радоваться здесь нечему, так как это прямое ухудшение условий для большинства заемщиков.
Эксперт связывает такое решение с фундаментальным изменением экономической ситуации.
«Я еще раз подчеркну, что, когда принималась эта программа, ключевая ставка была 4,25. Сейчас у нас 16, была 20. То есть за 5 лет ключевая ставка выросла в 5 раз», — напоминает Радченко.Если изначально государство даже немного зарабатывало, субсидируя ставки, то теперь разницу между рыночной и льготной ставкой полностью компенсирует бюджет, то есть налогоплательщики. Это, в свою очередь, подпитывает инфляцию. Эксперт видит корень проблемы в том, что программу вовремя не остановили.
«Просто вовремя не было принято политическое решение прекратить эту вакханалию... Алчность банков, застройщиков и недальновидность правительства», — заявила она.Для реального улучшения условий, по мнению Ирины Радченко, нужны не точечные изменения в ипотечных программах, а системные меры. Главная проблема — катастрофическая нехватка предложения новостроек за пределами нескольких крупнейших агломераций. Большинство квартир по семейной ипотеке, как отмечает эксперт, имеют площадь около 46 метров и покупаются скорее для сбережения средств, а не для улучшения жилищных условий многодетных семей. Чтобы программа действительно работала на демографию, необходимо стимулировать строительство во всех регионах страны, а не только в Москве, Подмосковье и Петербурге.
Отдельно эксперт прокомментировала расхожее мнение о большей доступности жилья в регионах. По ее словам, формальный коэффициент доступности (соотношение среднего дохода и стоимости квадратного метра) может быть лучше, но это часто связано с низким качеством и востребованностью такого жилья в депрессивных городах. Реальная поддержка семей, по ее мнению, должна заключаться в помощи тем, кто хочет жить за городом.
«Если мы хотим, чтобы у нас была демография, нужно создавать условия, чтобы люди жили на своей земле», — считает Ирина Радченко.Для этого нужны отдельные программы кредитования индивидуального жилищного строительства по разумным ставкам, особенно в регионах. Без этого, полагает эксперт, демографическую ситуацию существенно не изменить.