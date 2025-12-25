«Алчность и недальновидность»: эксперт раскритиковала идею дифференциации ставок по семейной ипотеке

25 декабря 2025, 10:22

Риелтор Радченко: ставки по семейной ипотеке повысят, но доступность не улучшится

Фото: istockphoto / Nikita Burdenkov

Власти готовятся ужесточить условия одной из самых популярных льготных программ — семейной ипотеки. Рассмотрение инициативы о введении дифференцированных ставок запланировано в Госдуме на начало следующего года. По мнению экспертов, это вынужденный шаг, который, однако, еще сильнее ударит по доступности жилья для семей с детьми. Подробности — в комментарии президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко для «Радио 1».





Планируемое изменение — это, по сути, мера по оптимизации расходов дефицитного бюджета, считает эксперт. Программу льготной ипотеки, изначально введенную в 2020 году для поддержки строительной отрасли, не прекращали уже шесть лет. За это время рынок перегрелся, а цены на жилье выросли вдвое, однако доступность квартир для граждан только ухудшилась по сравнению с «доковидным» 2019 годом. Теперь программу решили «прикрутить к гайке», дифференцировав ставки в зависимости от количества детей: 12% — для семей с одним ребенком, 6% — с двумя и 4% — с тремя и более. По словам Ирины Радченко, радоваться здесь нечему, так как это прямое ухудшение условий для большинства заемщиков.



Эксперт связывает такое решение с фундаментальным изменением экономической ситуации.

«Я еще раз подчеркну, что, когда принималась эта программа, ключевая ставка была 4,25. Сейчас у нас 16, была 20. То есть за 5 лет ключевая ставка выросла в 5 раз», — напоминает Радченко.

«Просто вовремя не было принято политическое решение прекратить эту вакханалию... Алчность банков, застройщиков и недальновидность правительства», — заявила она.

«Если мы хотим, чтобы у нас была демография, нужно создавать условия, чтобы люди жили на своей земле», — считает Ирина Радченко.