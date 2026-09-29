Медицина или образ жизни? Гериатр рассказал, что сильнее влияет на продолжительность жизни

29 сентября 2026, 15:43

Гериатр Абраамян: медицина и образ жизни сильно влияют на длительность жизни

Фото: iStock/Paperkites

Что определяет, сколько лет отпущено человеку? Одни ищут ответ в генетике, другие — в экологии, третьи — в уровне доходов. Но статистика неумолима: вклад разных факторов в продолжительность жизни распределён неравномерно.





Врач-гериатр Артём Абраамян в беседе с «Радио 1» заявил, что снижение смертности от инфарктов и инсультов, статины, скрининги и вакцинация являются главными драйверами роста продолжительности жизни за последние десятилетия.





«По статистике, медицина вносит в жизнь около 30–45% вклада. Образ жизни — около 30–50% вклада. Социальные условия — 15–25% и экологические — около 5–15%», — сказал эксперт.

«Снижение смертности от инфарктов и инсультов — это главный драйвер роста продолжительности жизни. Во всём мире за последние 20–30 лет снизились где-то почти на 20%. Новые лекарства — это особенно значимые статины, которые выявляют снижение сердечно-сосудистой смертности на 20–35%, — подчёркнул Абраамян.

«Скрининги проводятся для раннего выявление рака: маммография, колоноскопия и ПЦР-тесты. Также ведется массивная вакцинация от гриппа и от COVID-19. Профилактика и регулярное наблюдение у гериатра очень сильное влияние оказывает на продолжительность жизни. Это помогает оптимизировать лечение хронических заболеваний, предотвращать осложнения от приёма множества лекарств и сохранять самостоятельность пациента», — резюмировал Артём Абраамян.