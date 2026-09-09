В поликлиниках Московской области открыли более 80 гериатрических кабинетов
82 гериатрических кабинета работают в поликлиниках Московской области в настоящее время. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев на форуме по проекту «Активное долголетие», сообщает пресс-служба регионального парламента.
Развитие медицинской гериатрической службы является важной составляющей политики региона в отношении пожилых людей.
«У нас в поликлиниках 82 гериатрических кабинета, а в больницах — 400 гериатрических коек. С 2018 года их стало в четыре раза больше. Кроме того, функционирует Московский областной гериатрический центр», — сказал Голубев.Он добавил, что каждый год на прямую поддержку старшего поколения в Подмосковье выделяют 38 миллиардов рублей, и напомнил, что пожилые жители области имеют право на региональные доплаты к пенсии, бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсацию на оплату ЖКУ и пр.