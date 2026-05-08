Врач-гериатр озвучила главную причину проблем со здоровьем у пенсионеров

08 мая 2026, 18:08

Врач-гериатр Галеева: проблемы со здоровьем у пожилых людей вызывает стресс

Врач-гериатр казанской Клинической больницы №2 Регина Галеева назвала стресс главной причиной ухудшения здоровья пожилых людей. Она отметила, что многие её пациенты жалуются на бессонницу из-за постоянной тревоги за детей и внуков.





По словам специалиста в разговоре с «Татар-информом», на пенсии, несмотря на снижение повседневной суеты, уровень переживаний только растёт. Особенно остро ситуацию усугубляют пугающие новости, которые повышают общую тревожность.



Пожилые люди, сталкиваясь с негативным информационным фоном, начинают меньше спать, у них скачет давление. Галеева советует не отключать им телевизор полностью, а мягко переключать внимание на концерты или развлекательные программы.



Собеседница объяснила это тем, что повлиять на мировые события они всё равно не смогут.



