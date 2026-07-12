Гериатр раскрыла, как замедлить старение
Гериатр Ткачёва: для замедления старения необходима работа мышц и мозга
Ключ к сохранению молодости — в поддержании активности мышечной и когнитивной систем. Об этом в беседе с ТАСС заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
Как пояснила специалист, старение органов напрямую связано с утратой их функций. При недостатке движения мышечная ткань стремительно теряет силу, что ускоряет возрастные изменения. Та же закономерность действует и в отношении мозга: при отсутствии интеллектуальной нагрузки его работоспособность снижается гораздо быстрее.
«То, что не функционирует, начинает стареть и постепенно угасает», — подчеркнула Ткачева.
Гериатр также отметила, что рассчитывать исключительно на достижения современной медицины не стоит. Основу долголетия и хорошего самочувствия формирует именно образ жизни. Регулярные физические нагрузки в сочетании с умственной активностью позволяют дольше оставаться дееспособным.