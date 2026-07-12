Гериатр раскрыла, как замедлить старение

12 июля 2026, 05:54

Гериатр Ткачёва: для замедления старения необходима работа мышц и мозга

Фото: istockphoto/PIKSEL

Ключ к сохранению молодости — в поддержании активности мышечной и когнитивной систем. Об этом в беседе с ТАСС заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.





Как пояснила специалист, старение органов напрямую связано с утратой их функций. При недостатке движения мышечная ткань стремительно теряет силу, что ускоряет возрастные изменения. Та же закономерность действует и в отношении мозга: при отсутствии интеллектуальной нагрузки его работоспособность снижается гораздо быстрее.



«То, что не функционирует, начинает стареть и постепенно угасает», — подчеркнула Ткачева.