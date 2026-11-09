«Мушка и темная занавеска»: Офтальмолог рассказала, как замедлить старение глаз

09 ноября 2026, 12:01

Офтальмолог Казанцева: старение глаз витаминами не остановить

Фото: istockphoto/Jun

Старение глаз — процесс естественный, но не фатальный. Врачи уверены: если начать заботиться о зрении до появления первых симптомов, можно значительно отодвинуть риски катаракты и возрастной дальнозоркости.





Офтальмохирург, главный врач Центра инновационной офтальмологии VISTA, кандидат медицинских наук Елена Казанцева в беседе с «Радио 1» заявила, что остановить естественное старение хрусталика упражнениями или витаминами нельзя. Однако можно уменьшить влияние факторов, которые повышают риск заболеваний глаз.





«Практические меры: отказ от курения, регулярная физическая активность, контроль артериального давления и сахара крови. На улице полезны солнцезащитные очки, блокирующие 99–100% ультрафиолетового излучения UVA и UVB. При чтении важно обеспечить удобное освещение, увеличить слишком мелкий шрифт и делать перерывы при длительной работе за экраном. Это помогает уменьшить зрительное утомление, хотя и не предотвращает пресбиопию», — отметила она.

«Постепенные трудности с мелким шрифтом обычно позволяют записаться на плановый приём. Другая ситуация – внезапное ухудшение зрения, вспышки света, множество новых "мушек" или тёмная "занавеска" перед глазом. При таких симптомах нужна срочная офтальмологическая помощь: они могут указывать на проблему с сетчаткой. Ждать, что всё пройдёт после отдыха, не стоит», — подчеркнула врач.