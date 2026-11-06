Офтальмолог назвала пять причин усталости глаз во время вождения
Долгая дорога, блики и ошибки при подборе очков повышают нагрузку на зрение водителя. Об этом рассказала офтальмолог клиники «Будь Здоров» Мария Акулова.
В беседе с изданием «Газета.Ru» врач отметила, что усталость глаз влияет на безопасность поездки. Одна из ее причин — длительная концентрация взгляда на дороге. Специалист посоветовала останавливаться каждые один-два часа и давать глазам отдых.
Во время вождения человек реже моргает, поэтому может возникнуть сухость глаз. Справиться с жжением и ощущением песка помогут увлажняющие капли без консервантов. На остановке врач рекомендует несколько раз зажмуриться и широко открыть глаза.
Дополнительную нагрузку создают солнечные блики и свет фар встречных машин. Акулова советует использовать солнцезащитные очки с поляризационными линзами и протирать лобовое стекло изнутри.
Ночью и в плохую погоду водителю приходится сильнее напрягать зрение. В таких условиях офтальмолог рекомендует снизить скорость и следить за чистотой стекол. Еще одна причина усталости — неправильно подобранные очки или линзы. Чтобы вовремя заметить изменения, врач советует регулярно проверять зрение.
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