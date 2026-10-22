Врач перечислила три незаметно убивающие зрение привычки

22 октября 2026, 15:10

Окулист Стругова: Сон в контактных линзах вызывает язвы роговицы

Фото: istockphoto/demaerre

Врач офтальмологического центра Александра Стругова перечислила повседневные привычки, которые большинство людей не воспринимают как угрозу, однако они способны привести к потере зрения. Об этом пишет «Лента.ру».