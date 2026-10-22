Врач перечислила три незаметно убивающие зрение привычки
Врач офтальмологического центра Александра Стругова перечислила повседневные привычки, которые большинство людей не воспринимают как угрозу, однако они способны привести к потере зрения. Об этом пишет «Лента.ру».
В первую очередь офтальмолог предостерегла от сна в контактных линзах. По её словам, у людей, регулярно засыпающих в них, в пять-десять раз чаще встречаются язвы роговицы — глубокие повреждения с риском перфорации и потери зрения на этом глазу. Кроме того, такая привычка значительно повышает риски кислородного голодания, воспалений и инфекций органов зрения.
Не менее опасно, отметила Стругова, тереть глаза грязными руками. Эта привычка лишь кажется безобидной: на пальцах скапливается множество бактерий, частиц пыли и косметики, а иногда и вирус герпеса с губ. У людей с кератоконусом (истончением роговицы) механическое давление на глаз приводит к прогрессированию болезни. Если глаз чешется, специалистка рекомендовала промыть его прохладной водой или закапать искусственную слезу.
Ещё одной опасной для здоровья глаз привычкой врач назвала использование просроченных капель и туши. Открытый флакон капель безопасен 28 дней, после чего в нём начинают размножаться бактерии. Тушь и подводка после трёх месяцев использования становятся резервуаром микробов, особенно если их часто открывать и закрывать, добавила Стругова.
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